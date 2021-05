Kauhun hetket venäläisessä koulussa – oppilaat hyppäävät kolmannesta kerroksesta alas

Venäjän Kazanissa tapahtuneen kouluampumisen yhteydessä osa oppilaista pakeni hyppäämällä rakennuksen ikkunoista ulos.

– Ihmiset pakenevat koulurakennuksesta, ja jotkut jopa hyppäävät kolmannesta kerroksesta. Ainakin yksi hypänneistä nousee ylös osuttuaan maahan, tviittaa journalistina työskentelevä Obaida Hitto.

Hän on jakanut Twitterissä videon tapahtumista.

BBC:n mukaan ainakin yhdeksän ihmistä on saanut surmansa kouluampumisessa. Kuolleista kahdeksan on koulun oppilaita ja yksi opettaja.

Kahden hyökkääjän kerrotaan avanneen tulen. Toinen hyökkääjistä, 17-vuotias poika, on otettu kiinni.

Rakennuksessa tapahtui räjähdys, ja toistaiseksi on epäselvää, mitä toiselle hyökkääjälle tapahtui.

Shots of people escaping the school and some even jumping from third floor. You can see that at least one of them gets up after the jump. pic.twitter.com/qDwi5XOaNm

— Obaida Hitto (@ObaidaHitto) May 11, 2021