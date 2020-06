Katri Kulmuni: Emme hyväksy soten maakuntajakoa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustan puheenjohtajan mukaan Savon maakuntien pilkkominen ei käy.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmunin mukaan keskusta ei hyväksy lausuntokierroksella olevaa hallituksen esitystä sote-uudistuksesta.

– Hallituksen esitys sote-uudistuksesta lähti pari viikkoa sitten lausuntokierrokselle. Lausunnolle lähtenyt esitys ei ole kuitenkaan sekään valitettavasti vielä valmis, Katri Kulmuni toteaa Facebookissa.

Suurimmat kiistakysymykset liittyvät maakuntajakoon ja rahoitukseen. Keskusta ei hyväksy SDP:n esitystä siitä, että Savon maakunnat jakautuvat hallituksen soteuudistuksessa.

– Keskustan eduskuntaryhmän linja on selvä – sote- ja maakuntauudistus tulee toteuttaa Uuttamaata lukuun ottamatta nykyisten maakuntarajojen mukaisesti. Maakuntien rajoja ei kannata tämän uudistuksen takia muuttaa eikä Keskusta hyväksy Etelä-Savon pilkkomista, Kulmuni sanoo.

– Toinen ristiriitaa herättävä asia on rahoitus. Valitettavasti Suomessa on edelleen maantieteellisesti näkyviä eroja ihmisten sairastavuudessa, ikärakenteessa sekä työllisyydessä. Alueet, joilla ihmiset ovat nuorempia, terveempiä ja työllisyysaste on korkeampi, saavat rahoitusta vähemmän kuin alueet, joilla ihmiset käyttävät palveluita enemmän. Tällä vähennetään eriarvoisuutta, hän jatkaa.

– Kun sote-uudistuksen keskeinen tavoite on nimenomaan vähentää ihmisten välisiä terveyseroja eripuolilla Suomea myös, rahoituksen on oltava sellainen, joka tasaa eroja eikä kärjistä niitä.

Etelä-Savo hallituskysymys

Keskusta on uhannut tehdä sote-uudistuksesta hallituskysymyksen, jos se etenee SDP:n esityksen mukaan.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän (kesk.) mukaan puolue on valmis hallituksen kaatumiseen Savon maakuntien uhalla. Hän on arvostellut asiassa erityisesti perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurua (sd.).

– Hallitusohjelmassa ei ole sovittu yhdessä mitään tällaista Etelä-Savon jakamista, mitä ministeri Kiuru ajaa nyt kuin käärmettä pyssyyn, Leppä sanoi kesäkuun alussa.

– Haluamme, että iso ja tärkeä uudistus saadaan maaliin. Emme kuitenkaan hyväksy niitä sivujuonteita, joita Kiuru ja SDP ovat rakennelleet. Jos Etelä-Savon maakunta hajotetaan, hajottaa keskusta hallituksen.

Sote-uudistuksen lausuntokierros päättyy 25. syyskuuta.

