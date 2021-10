Kansanedustaja soimaa rokottamattomia: Oman elämänsä tieteilijöitä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Petri Honkosen mukaan yhteiskunta on rokotuksista kieltäytyneiden panttivankina.

Keskustan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Petri Honkonen soimaa Keskisuomalaisessa julkaistussa kolumnissaan rokotuksista ilman hyvää syytä kieltäytyviä kansalaisia.

– Rokottamattomuus on ihmeellinen ilmiö, kun Suomen viranomaiset ja tieteen parhaat rokoteasiantuntijat ovat todenneet käytössä olevat rokotteet turvallisiksi. Netti tuntuu olevan pullollaan kaiken maailman oman elämänsä ”tieteilijöitä”, jotka eivät halua millään uskoa asiantuntijoita. Valitettavasti, Honkonen kirjoittaa.

Rokotuksista kieltäytyneet aiheuttavat hänen mukaansa harmia kaikille.

– Yhteiskuntamme on pienen rokotetta ottamattoman vähemmistön panttivankina. Rajoituksia olisi voitu purkaa jo paljon enemmän, jos rokotekattavuus nousisi nopeammin.

Tällä hetkellä 65,2 prosenttia kaikista suomalaisista on saanut molemmat rokoteannokset. Rokotevauhti on kuitenkin hiipunut.

Honkonen myös kertoo, että kansanedustajat ovat saaneet viime viikon aikana valtavan sähköpostitulvan koronapassista, jonka käyttöönottoa koskevan lain eduskunta hyväksyi perjantaina. Viesteissä passia on väitetty ihmisoikeuksien vastaiseksi. Yhteyttä ottaneet ovat vedonneet myös perustuslakiin ja sen tulkintoihin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan jäsenenä toimiva Honkonen tyrmää koronapassia vastustaneiden näkemykset.

– Koronapassi ei eriarvoista ihmisiä, koska kaikilla on mahdollisuus ottaa ilmaiseksi lääketieteen suosittelema koronarokote ja tällainen rajaus perusoikeuksiin on perusteltua, kun tilanne on se, että ihmishenget ovat edelleen vaarassa. Ne ihmiset, jotka eivät sitä lääketieteellisistä syistä voi ottaa, saavat passin joka tapauksessa, hän kirjoittaa.