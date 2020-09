Kai Mykkänen vetoaa: Suomen reagoitava Ruotsin rikosaaltoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkäsen mielestä Suomen tärkein sisäisen turvallisuuden haaste on estää Ruotsin jengiväkivallan aallon toistuminen Suomessa. Ruotsissa yleistyneet ilmiöt näkyvät hänen mukaansa useimmiten ennen pitkää meillä.

− Sivullisiinkin henkilöihin kohdistuva turvattomuus lähiöissä on mennyt tosi huonolle tolalle. Tilanne on heikentänyt rajusti ruotsalaisten turvallisuudentunnetta, Mykkänen kommentoi Verkkouutisille.

− Kyllä se riski on meilläkin. Sen ymmärtäminen, mistä siinä on kyse ja tilanteen ennaltaehkäiseminen Suomessa ovat sisäministeriön tärkein tehtävä tällä hetkellä, hän lisää.

Sekä Ruotsin että Suomen poliisi pitävät merkittävänä järjestäytyneen rikollisuuden riskiryhmänä syrjäytyviä nuoria. Viime hallituskaudella sisäministerinä toimineen Mykkäsen mielestä Suomen onkin onnistuttava siinä, että nuoret pysyvät koulutuksen piirissä.

− Vaarallisimmalla vyöhykkeellä – olivat he sitten vieraskielisiä tai suomenkielisiä – ovat se peruskoulunsa päättävä nuorten joukko, joka ei tällä hetkellä saa riittävää kirjoitus- ja laskutaitoa pärjätä toisella asteella. Kaikki meillä käytännössä hakeutuu toiselle asteelle, koska se on edellytys työmarkkinatuelle, mutta sieltä pudotaan pois, ja tämä on se keskeinen haaste, Mykkänen sanoo.

− Pedagogienkaan mielestä oppivelvollisuuden pidennys ei ole tähän ratkaisu, koska ongelmat ovat yleensä syntyneet jo peruskoulussa, hän lisää.

Jengirikollisuuden räjähdykselle Ruotsissa on Mykkäsen näkemyksen mukaan juuret jo 90-luvulla.

− Silloin kansainväliset rikollisliigat juurtuivat Ruotsin lähiöihin. Voimme nähdä, että tilanne voi muhia pitkäänkin ja sitten kärjistyä.

− Ymmärrän kyllä Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenin puheet siitä, että laajamittainen pakolaispohjainen maahanmuutto ilman kunnollista integraatiota on osa tätä ongelmaa. Toki jos tulee paljon kerralla nuoria ihmisiä, joilla on kokemusta aseellisesta väkivallasta ja jotka eivät syystä tai toisesta pääse kiinni lailliseen elinkeinoon, niin kyllä sille riskille syntyy pohjaa. Suomessa maahanmuutto on toki ollut hallitumpaa ja integraatio sen vuoksi helpommin hallittavissa, Mykkänen sanoo.

Tiedonvaihto tärkeää ennaltaehkäisyä

KRP:n rikoskomisario Antti Hyyryläisen mukaan poliisille merkittävää haittaa järjestäytyneen rikollisuuden ennaltaehkäisyssä aiheuttaa tiedonvaihdon esteet. Eduskunnan oikeusasiamiehen linjauksen mukaan rikollisjengin jäsenyys ehdottomasti salassa pidettävä tieto eli verrattavissa harrastus- tai aatteelliseen toimintaan.

Poliisi ei siten voi luovuttaa esimerkiksi oppilaitokselle tietoa, että opiskeleva nuori kuuluu rikollisjärjestöön, mikä heikentää poliisin mukaan merkittävästi mahdollisuuksia ennaltaehkäistä rikoksia.

Kai Mykkäsen mielestä tällaiset tilanteet ovat kohtuuttomia.

− Tiedonvaihtoon ammattilaisten välillä on saatava sujuvuutta. Kouluissa se voi olla iso vaaratekijä, että siellä on rikollisjengin jäsen. Koulu on se paikka, johon nuoren tilanteeseen voitaisiin puuttua, saada hänet irtautumaan jengistä ja auttaa häntä löytämään elämäänsä muuta sisältöä, hän sanoo.

Mykkänen pitää tärkeänä, että yksityisyydensuojan suhteen ollaan tarkkoja.

− Mutta meillä on strateginen ongelma, että Ruotsin tilanne on vaarassa levitä meille, ja jengeiltä on kerta kaikkiaan saatava yhteysketjut rikki, hän sanoo.