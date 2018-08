Kai Mykkänen tuhopoltoista: Meidän pitää pystyä välttämään Ruotsin tilanne

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sisäministerin mukaan Ruotsin tuhopoltot ovat jatkumoa aiemmin tapahtuneelle.

Ympäri Ruotsin Göteborgia poltettiin maanantain ja tiistain välisenä yönä kaikkiaan noin 80 autoa. Teot vaikuttivat koordinoiduilta. Ruotsin median mukaan poliisi on tunnistanut joitakin palopaikoilla olleita nuoria.

Sisäministeri Kai Mykkäsen (kok.) mukaan tuhopoltot ovat jatkumoa Ruotsissa jo aiemmin tapahtuneelle. Ruotsissa on tapahtunut viime vuosien aikana runsaasti tuhopolttoja. Myös aseellinen väkivalta ja kranaatti-iskut ovat olleet kasvussa.

– Sinänsä valitettavasti on ollut pidempään ilmeistä, että Ruotsissa tällainen väkivaltaisiin tekoihin kykenevä väkivaltainen rikollisuus on nostanut päätään, Kai Mykkänen toteaa Verkkouutisille.

Ministerin mukaan ilmeistä on myös se, että Ruotsin poliisin kyky hallita tilannetta tietyissä lähiöissä on sellainen, joka Suomessa pitää pystyä välttämään.

– Pitkä tie ennen kuin porukka alkaa kerääntyä väärälle tielle niin, että siellä on rynnäkkökiväärejä poliisia vastassa tai että tällaisia tuhopolttoja, Mykkänen sanoo.

Voisiko tällaista sitten tapahtua Suomessa?

– Onneksi toistaiseksi on onnistuttu pitämään tilanne hallinnassa. Vierailin juuri Varissuolla, jossa vieraskielisten osuus väestöstä on suurin eli yli puolet on vieraskielisiä eikä tämä näy rikostilastoissa.

– Olemme pystyneet eri syistä pitämään kehityksen hallinnassa. Ruotsissa monen lähiön asukasrakenne on muuttunut hyvin nopeasti.

Kai Mykkänen korostaa, että Ruotsin autopoltoista ei ole vielä yksityiskohtia selvillä.

Toimittajat: Alberto Claramunt ja Kasperi Summanen

LUE MYÖS:

Mikä Ruotsissa meni vikaan? 300 ampumista ja 43 kranaatti-iskua vuodessa