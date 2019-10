Jussi Halla-ahon lentoveroa toppuutellaan: Ei suomalaisia maksumiehiksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajan mielestä on hyvä, jos perussuomalaiset alkavat suhtautua vakavasti ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Jukka Kopra pitää hyvänä asiana sitä, että perussuomalaiset murtautuvat ulos kuorestaan ja alkavat keskustella vakavasti myös ilmastoasioista.

– Ajatus lentoverosta voi olla ok, jos se on globaali eli kaikki lentävät matkustajakoneet ja matkustajat osallistuvat sen maksamiseen, mutta missään nimessä emme voi tehdä sellaista, että pannaan vain suomalaiset maksumiehiksi, kansanedustaja Jukka Kopra sanoo Verkkouutisille.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho linjasi tänään Facebookissa, että hänen mielestään lentäminen on liian halpaa ilmastotavoitteiden kannalta ja sen vuoksi hän ehdotti, että kustannuksia pitäisi nostaa lyhyiden etäisyyksien ulkomaanreittiliikenteessä.

– Se on hyvä asia, että perussuomalaiset nostavat keskusteluagendalle muitakin asioita kuin pelkän maahanmuuton ja toivottavasti alkavat suhtautua vakavasti myös ilmastonmuutoksen torjuntaan ja ympäristöasioihin, Kopra sanoo.

Vaikka Halla-ahon keskustelunavaus on Kopran mielestä tervetullut, sitä ei hänen mielestään ole selvästikään mietitty loppuun asti.

– Suomalaiset ovat pussinperällä Pohjolan perukoilla käytännössä saaressa ja meillä juna ei ole Euroopan sisäiseen matkustamiseen missään määrin sellainen vaihtoehto kuin Euroopan mantereella asuville, Kopra huomauttaa.

”Meillä kilpaillaan, kuka ruoskii kansaa eniten”

Perussuomalaisten Halla-aho käänsi huomion lisääntyneeseen lentomatkustamisen ja siitä aiheutuviin päästöihin polttoaineiden veronkorotuspuheiden ja bensan säännöstelyehdotusten vuoksi.

Professorin Matti Liskin työryhmä ehdotti eilen liikenteelle päästökauppaa, jossa valtio asettaisi hiilidioksidipäästöille vuotuisen kiintiön, joka pienenisi tasaisesti vuotta 2030 kohti. Näin fossiilisen bensan ja dieselin myynti vähenisi vuosittain, kunnes päästöt puolittuisivat.

Kokoomuksen Jukka Koprakaan ei innostu työryhmän ehdotuksesta.

– On hyvä, että tämä selvitys on tehty ja taas on yksi vaihtoehto saatu, mutta en kyllä näe sillä tulevaisuutta. Kyllä tämä asia pitää muilla keinoin ratkaista, Kopra sanoo.

Kopran mielestä liian vähälle huomiolle on jäänyt Maailmanpankkiryhmän ja Kansainvälisen valuuttarahaston kevätkokouksissa viime huhtikuussa perustettu valtiovarainministereiden ilmastotoimien koalitio.

Koalition hyväksymät ”Helsinki Principles” -periaatteet edistävät kansallista ilmastotoimintaa veropolitiikan ja julkisen rahoituksen käytön kautta.

– Paperi on vielä yleisellä tasolla. Se vaatii konkretiaa ja sen takia se pitäisi nostaa keskusteluun ja toimintojen polttopisteeseen, jotta se jalostuisi toimiksi, Kopra sanoo.

Reilu 20 maata on jo allekirjoittanut periaatteet. Tavoitteena on, että kaikki valtiot osallistuisivat siihen.

– Sillä saataisiin myös isot saastuttajat, kuten Kiina, Venäjä, Intia, USA, sitoutettua mukaan talkoisiin, Kopra näkee.

– Nythän meillä vähän kilpaillaan sillä, kuka ruoskii kansaa tai itseään eniten ja keksitään kaikenlaisia kieltoja, joilla ei kuitenkaan ole globaalissa mittakaavassa merkitystä. Niillä on ainoastaan se merkitys, että me saatamme pelata itsemme huonompaan asemaan, jolloin meidän kykymme vaikuttaa maapallon mittakaavassa ilmastonmuutoksen torjuntaan on entistä pienempi, kun meidän vaikutusvaltamme heikkenevän talouden myötä vähenee, Kopra sanoo.

Lue myös:

Jussi Halla-aho: Lentäminen on liian halpaa