Jussi Halla-aho: Lentäminen on liian halpaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Perussuomalaisten puheenjohtajan mielestä kustannuksia pitäisi nostaa lyhyiden etäisyyksien ulkomaanreittiliikenteessä.

Perussuomalaisten puheenjohtajan, kansanedustaja Jussi Halla-ahon mielestä polttoaineiden veronkorotus, ja ”viimeisenä älynväläyksenä bensakorttien käyttöönotto ja säännöstely”, edustaa kieroutunutta ajattelua.

Halla-ahon mukaan ”ilmastoposeerauksen” maksumiehiksi pannaan Kehä III:n ulkopuolella asuvat ihmiset, joille joukkoliikenne ei ole vaihtoehto, jo nyt vaikeassa kilpailuasemassa oleva teollisuus ja kuljetusala sekä lopulta suomalainen kuluttaja, kun kuljetusten kasvavat kustannukset siirtyvät kuluttajahintoihin.

– Samaan aikaan lentopetrooli on verotonta. Kaikesta ilmastoöyhötyksestä huolimatta lentomatkustaminen lisääntyy räjähdysmäisesti, samoin siitä aiheutuvat päästöt. Se, että punavihreät pörräävät autoilijoiden kimpussa, johtuu tietysti siitä, että hipsterit eivät itse tarvitse autoa (paitsi taksia) eivätkä pidä autoista. Sen sijaan heillä on suuri tarve päästä halvalla Berliiniin kokemaan ja tiedostamaan, Jussi Halla-aho kirjoittaa Facebookissa.

Sitran laskelmien mukaan 95 prosenttia suomalaisten lentopäästöistä syntyy ulkomaille suuntautuvista lennoista. Lentoliikenteen kokonaispäästöt ovat Halla-ahon mukaan samalla tasolla kuin yksityisautoilun päästöt.

– Siinä, missä työmatka-autoilulle ja rekkakuljetuksille ei ole realistisia vaihtoehtoja, lentoliikenteelle usein on, varsinkin Euroopan sisällä. Matkan voi jättää tekemättä, tai sen voi tehdä junalla, Halla-aho neuvoo.

– Ilmastotavoitteiden kannalta lentäminen on liian halpaa. Jos sen hinta ei nouse, lentoliikenne lisääntyy, eivätkä sen aiheuttamat päästöt vähene millään kompensaatiomaksuilla. Ilmastotalkoissa vastuu on kuitenkin jaettava sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, Halla-aho linjaa.

Hänen mukaansa lentokustannusten yleinen nostaminen esimerkiksi petroolin verollepanolla johtaisi siihen, että ”tavallisella duunariperheellä olisi entistä huonommin varaa Kanarian-matkaansa kerran vuodessa tai kahdessa, mutta vihreiden lainsäädäntösihteerit suhaisivat edelleen Helsinki-Berliini-väliä muina miehinä ja naisina”.

– Kustannuksia pitäisi nostaa nimenomaan lyhyiden etäisyyksien ulkomaanreittiliikenteessä. Koska, kuten sanottua, tällaista liikennettä on syytä vähentää, lentämiselle on vaihtoehtoja, ja tällä tavoin kohdistettuna veronkorotukset todennäköisemmin osuisivat niihin, joilla on varaa maksaa, Halla-aho perustelee.

Päästövähennyksiä pitäisi tavoitella suurimman vaikuttavuuden ja parhaan hyöty-haitta-suhteen periaatteilla. Tämän… Posted by Jussi Halla-aho on Wednesday, October 23, 2019