Juhana Vartiainen: Vasemmisto ja PS, eikö tämä ole ongelma?

Kansanedustajan mukaan sosiaaliturvan kannustinongelmat näkyvät maatalousalalla.

– Kuulkaas vasemmisto ja persut. Jos 1500 ulkomaalaisen kausityöntekijän vaikeus päästä maahan on suuri ongelma, samalla kun maassa on TEM:n mukaan 250 000 työtöntä, eikö tämä kerro massiivisesta sosiaaliturvan kannustingelmasta? Comments welcome, kokoomuksen kansanedustaja Juhana Vartiainen toteaa Twitterissä.

Kansanedustaja viittaa Twitterissä tästä löytyvään Helsingin Sanomien uutiseen, jonka mukaan hallitus esittää väliaikaista lakimuutosta, jonka turvin maahanmuuttajat voivat vaihtaa työpaikkaa huoltovarmuuden kannalta kriittiselle alalle. Muutos tehdään siksi, että koronaviruskriisi estää ulkomaisten työntekijöiden pääsyn Suomeen. Tämä on aiheuttamassa vakavan työvoimapulan maatalousalalle, jolla työskentelee satokauden aikana noin 16 000 ulkomaista kausityöntekijää.

Kansanedustajan mukaan kannustinongelmassa on kyse järjestelmän ominaisuudesta, ei ihmisten. Juhana Vartiaiselle todetaan Twitterissä, ”Sehän se on, että jos tuntipalkka jää alle 10 euron tunti, ei sillä elä, tarvitaan yhteiskunnan pönkä lisäksi, jo olemassa oleva väestö pitäisi kannustaa työhön ennen kaikkea”.

– Eli kysymyksessä on kannustinongelma: palkka (=tuottavuus) on liian alhainen suhteessa sosiaaliturvan tarjoamaan elintasoon, Juhana Vartiainen toteaa.

– Kannustinongelman määritelmä.

Kansanedustaja kertoo pitävänsä hallituksen esitystä tervetulleena. Nykylain mukaan kausityöntekijä saa luvan työskennellä vain yhdellä tai muutamalla työnantajalla kerrallaan. Nyt tehtävä muutos koskee kaikkia voimassa olevia oleskelulupia, viisumeita ja kausityötodistuksia ja uusia myönnettäviä oleskelulupia ja vaikuttaa arviolta joihinkin satoihin maahanmuuttajiin.

– Minusta kausityöntekijöiden pitäisi AINA voida vaihtaa työpaikkaa, ei vain kriisiaikana, Vartiainen sanoo.

