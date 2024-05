Voidaanko valkoinen leipä muuttaa terveellisemmäksi?

Brittiläiset tutkijat ovat aloittaneet hankkeen, jonka tarkoituksena on luoda valkoiselta leivältä maistuva leipä, joka kuitenkin on yhtä terveellinen kuin täysjyväversio. Maan hallitus on antanut projektille rahallista tukea perustuen mahdollisiin yhteiskunnallisiin terveysvaikutuksiin, kertoo BBC.

Valkoista leipää on yritetty ennenkin kehittää terveellisempään suuntaan esimerkiksi lisäämällä jauhoihin leseitä, mutta kuluttajat eivät ole innostuneet tuotteista. Nyt tutkijat aikovat lisätä leipäseokseen pieniä määriä herneitä, papuja ja viljoja sekä leseitä ja vehnänalkiota, jotka tavallisesti poistetaan valkoisista jauhoista. Lisäksi reseptin luomisessa kokeillaan kvinoaa, teffiä, durraa ja hirssiä. Esimerkiksi kikherneillä lisättäisiin proteiinia leipään.