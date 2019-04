Juha Sipilä: Tämä oli vastuunkantajan rooli

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Keskustajohtajan mukaan millään puolueella ei ole nyt vahvaa mandaattia.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä harmittelee eduskunnasta putoavien kansanedustajien suurta määrää.

– Tosiasia on se, että moni hieno ehdokas on putoamassa eduskunnasta. He ovat tehneet erittäin hyvää työtä hankalassa tilanteessa. Jouduimme tekemään vaikeita päätöksiä, ja nyt se vastuunkanto näkyy eduskunnasta putoamisena, Sipilä sanoi kiitospuheessaan vaalivalvojaisissa.

Hän huomautti vaalituloksen olevan ”hyvin erikoinen”, sillä suurimmankin puolueen äänimäärä jää reilusti alle 20 prosentin. Millään puolueella ei ole näin ollen vahvaa mandaattia jatkon kannalta.

– Olemme menossa sellaiseen aikaan, että meillä on vähintään viisi suurta puoluetta. Tästä lähtien hallituksen muodostaminen ei ole enää hirveän helppo tehtävä, Juha Sipilä totesi.

