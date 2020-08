Jan Vapaavuori: Korona on kurittanut Helsinkiä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pormestarin mukaan tarvetta talouden äkkijarrutukseen ei ole vaikeista ajoista huolimatta.

Pormestari Jan Vapaavuoren mukaan Helsingin ensi vuoden budjettia rakennetaan poikkeuksellisen epävarmuuden keskellä.

Kaupungin koronalasku vuosilta 2020–2021 on arviolta 750 miljoonaa euroa. Lähtökohtana on, että velkakanta korkeintaan kaksinkertaistuu vuoteen 2024 mennessä.

– Aiempien vuosien vastuullisuuden taloudenpidon ansiosta tarvetta talouden äkkijarrutukseen ei kuitenkaan ole. Helsinki investoi jatkossakin kaupungin kasvuun, Vapaavuori sanoi kaupungin talousinfossa.

Helsingissä on tällä hetkellä 10 000 työtöntä enemmän kuin maaliskuussa, ja erityisesti nuorten työttömyys on kasvussa.

Tilanne on Vapaavuoren mukaan haastava muun muassa vastavalmistuneille.

– Koronan talousvaikutukset kurittavat Helsinkiä: työttömyys on kasvanut nopeammin kuin Suomessa keskimäärin, palkkasumma on laskenut huhti–kesäkuussa suurista kaupungeista toiseksi eniten, ja pääkaupunkiseudulla kotimaan matkailu on vähentynyt voimakkaimmin, Jan Vapaavuori totesi.

Talousahdinko on vielä lievempi kuin 1990-luvun lama, mutta vakavampi kuin vuosikymmenen takainen finanssikriisi.

– Työttömyyden kasvuvauhti ratkaisee lopulta sen, miten syvä ja pitkäkestoinen kriisistä tulee, pormestari sanoi.

