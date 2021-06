Israelissa ei viikkoon yhtään koronakuolemaa

Israelin epidemiatilanne on edelleen hyvä, vaikka maassa on nyt havaittu pientä nousua koronatartunnoissa ensi kertaa kuukausiin.

Weizmann-instituutin tutkija Eran Segal arvelee, että tämä johtuu todennäköisesti Intian koronavirusmuunnoksena tunnetun Delta-variantin aiheuttamista muutamista paikallisista tartuntaketjuista.

– Tästä huolimatta toistaiseksi ei ole juuri ollenkaan vakavia sairastumistapauksia (vain viisi uutta vakavaa sairastumista viimeisen kahden viikon aikana) tai kuolemia (ei yhtään viime viikolla), Segal tviittaa.

Delta-variantin kerrotaan leviävän aiempaa helpommin.

Muun muassa Helsingin yliopistollisen keskussairaalan infektiolääkäri Ville Holmbergin mukaan rokotteet antavat hyvän suojan myös Delta-varianttia vastaan. Verkkouutiset kertoo asiasta tässä.

