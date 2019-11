ISIS-johtajan raiskaaman Kaylan synkkä kohtalo selvisi

Amerikkalaisnainen todennäköisesti surmattiin hänen tunnistettuaan Abu Bakr al-Baghdadin.

ISIS-johtaja Abu Bakr al-Baghdadin uskotaan teloittaneen vankinaan pitämänsä amerikkalaisen avustustyöntekijä Kayla Muellerin. Yhdysvaltojen erikoisjoukot nimesi al-Baghdadin elokuussa surmanneen iskunsa Kayla Muellerin mukaan.

Al-Baghdadi piti Syyriassa vuonna 2013 kaapattua Muelleria henkilökohtaisena vankinaan, raiskasi hänet useita kertoja ja kidutti häntä muun muassa repimällä hänen kyntensä irti. Nainen pakotettiin avioon ja hänen on kerrottu kieltäytyneen kaikesta huolimatta kääntymästä islamiin. ISIS:n mukaan Mueller kuoli ilmaiskussa helmikuussa 2015 puolentoista vuoden vankeuden jälkeen. Väitettä pyrittiin todistamaan valokuvalla hänen verisistä kasvoistaan. Tarinaa ilmaiskusta on kuitenkin epäilty ja Muellerin perhe on jopa elätellyt toivoa siitä, että Kayla olisi yhä elossa.

ISIS-järjestöön erikoistunut toimittaja Rukmini Callimachi paljastaa nyt Twitterissä Muellerin perheen saaneen tietoja, joiden perusteella ISIS:n johtaja tapatti Kayla Muellerin.

Muellerin vanhempien kerrotaan jäljittäneen Umm Sayyaf -nimisen naisen, jonka talossa Kaylaa pidettiin yhdessä ISIS-johtajan orjikseen ottamien jesidityttöjen kanssa vuoden 2014 lopulla. Täällä Mueller joutui myös ISIS:n johtajan raiskaamaksi. Abu Bakr al-Baghdadin kerrotaan saapuneen hakemaan Muellerin pois joulukuussa 2014. Itseään päivätolkulla nälkiinnyttäneet jesiditytöt pakenivat tuolloin ahtautumalla ulos asunnon pienestä ikkunasta.

– Kayla kieltäytyi lähtemästä mukaan. Hän oli huolissaan siitä, että hänen vaalea ihonsa paljastaisi heidät, Callimachi kertoo.

Hän on haastatellut aikanaan ISIS-vankeudesta paenneita jesidejä. Heidän tarinansa sopii nyt tulleisiin tietoihin. Callimachin mukaan julkisuuteen ei ole tämän jälkeen tullut ketään, joka olisi voinut todistaa nähneensä Kayla Muellerin elossa.

Umm Sayyafin aviomiehen kerrotaan toimineen suoraan Abu Bakr al-Baghdadin alaisuudessa. Sayyafin mukaan hänen aviomiehensä on kertonut, että Kayla Mueller teloitettiin varotoimena sen jälkeen, kun hän tunnisti sekä ISIS:n johtajan että hänen kakkosmiehensä Abu Muhammad al-Adnanin.

2. @adamgoldmanNYT and I were allowed to read the transcript of an interview the Muellers did in conjunction with @Ali_H_Soufan of Umm Sayyaf, the woman in whose house Kayla Mueller was held and raped by Baghdadi at the end of 2014: https://t.co/YcBJJWTl15 — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) November 12, 2019

4. That timeline matches what the Yazidi girls who had been imprisoned alongside Kayla told me after they escaped. They described how they fasted for days in order to fit through the tiny opening. Kayla refused to come, they said, worried that her white skin would give them away — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) November 12, 2019

6. The pictures, which the Muellers showed to experts, are not conclusive. It's not even clear if Kayla is dead, much less that she died in an airstrike. When the parents called the Coalition, they were told there were no Jordanian airstrikes in that period, as ISIS had claimed. — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) November 12, 2019

8. The way in which the US government handled the captivity of Americans held by ISIS continues to be divisive. The Muellers feel let down by the administration, which they say missed numerous opportunities to get their daughter out. — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) November 12, 2019

10. But it appears it wasn't until the Muellers traveled across the world with the help of @Ali_H_Soufan to interview her themselves that this crucial detail about Baghdadi's alleged role in Kayla's death emerged. This quote from Kayla's mom is gutting. May they find answers: pic.twitter.com/T7Zeh8ychu — Rukmini Callimachi (@rcallimachi) November 12, 2019