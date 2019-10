USA omisti ISIS-johtajan tappaneen iskun hänen raiskaamalleen naiselle

Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusneuvonantaja Robert O’Brien paljasti, että USA:n erikoisjoukot olivat nimenneet ISIS:n johtaja Abu Bakr al-Baghdadin surmanneen iskunsa. Hyökkäys kantoi amerikkalaisen 26-vuotiaana murhatun Kayla Muellerin nimeä.

Meet the Press -ohjelmassa Robert O’Brien totesi, että tehtävällä haluttiin tuoda oikeutta Muellerille ja muille amerikkalaisille, joita ISIS oli kohdellut julmasti. Nimeämisen teki puolustushaarakomentajien neuvoston puheenjohtaja kenraali Mark A. Milley.

– Toimme vihdoin oikeutta miehelle, joka mestasi kolme amerikkalaista, kaksi toimittajaa ja humanitaarisen työntekijän. Yksi asioista joita kenraali teki oli, että hän nimesi al-Baghdadin kaataneen operaation Kayla Muellerin mukaan, Robert O’Brien sanoi.

– Tämä on jotain jota minusta ihmisten pitäisi tietää.

Kayla Mueller oli 25-vuotias ihmisoikeusaktivisti, joka työskenteli auttamassa Syyrian pakolaisia ja jonka ISIS sieppasi Aleppossa elokuussa 2013 sairaalan ulkopuolella. Häntä pidettiin vankina 18 kuukautta.

Al-Baghdadi piti Muelleria henkilökohtaisena vankinaan jesidityttöjen ohella ja raiskasi hänet useita kertoja. Hänet pakotettiin avioon, häntä kidutettiin ja hän kieltäytyi kääntymästä islamiin.

Kayla Muellerin tilanteesta ja raiskauksista saatiin tietoja paikalta paenneilta naisilta. Hänen on kerrottu luopuneen omasta pakomahdollisuudestaan toisen hyväksi.

Kayla Mueller kuoli helmikuussa 2015 vankeudessa 26-vuotiaana. ISIS väitti hänen kuolleen pommituksissa, mutta ilmeisesti ISIS surmasi hänet. Hänen vanhemmilleen lähetettiin valokuva, jossa hänen kasvonsa olivat runnellut.

– Baghdadi ja hänen kanssaan työskennelleet ihmiset – joissain tapauksessa ihmiset joilla ei ollut aavistustakaan mihin he olivat ryhtymässä ja miten vaarallista ja hohdotonta se oli – tappoivat monia ihmisiä. Viattomien amerikkalaisten Jim Foleyn, Steven Sotloffin, Peter Kassigin ja Kayla Muellerin murhansa olivat erityisen vastenmielisiä. Shokeeraava julkistettu elävältä häkissä poltettu jordanialainen lentäjä, kristittyjen teloitukset Libyassa ja Egyptissä, kuten myös jesidien kansanmurha, tekevät ISIS:stä yhden turmeltuneimmista järjestöistä historiassa, presidentti Donald Trump sanoi puheessaan.

