Iran syytti koneen lentäneen epäilyttävästi – kuva kumoaa väitteen

Iranin väitteille Teheranin turmakoneen epäilyttävästä käytöksestä ei löydy tukea lentotiedoista.

Lentoliikenteen seurantapalvelu Flightradar24 on julkaissut Twitterissä alla näkyviä kuvia Teheranin lentokentän liikenteestä.

Ensimmäisessä kuvassa näytetään kaikki Ukraine International Airlinesin lennon PS752 lähdöt Teheranista marraskuun 2. päivän 2019 ja turmapäivän, eli tämän vuoden tammikuun 8. päivän väliltä. Kaikkiaan 45 lennon vertailun perusteella turmalennossa ei vaikuta olleen mitään poikkeuksellista aiempiin.

Toisessa kuvajulkaisussa verrataan tammikuun 8. päivän yön ja varhaisen aamun lentoja Teheranista. Kaikkiaan 10 lennon perusteella ukrainalaiskoneen reitti ei vaikuta mitenkään poikkeukselliselta.

Iran kertoi varhain lauantaina ampuneensa koneen alas vahingossa. New York Timesin mukaan tapahtunutta perusteltiin sillä, että kone kääntyi nopeasti ja odottamattomasti kohti tärkeää sotilastukikohtaa. Iranin vallankumouskaartin ilmavoimien komentaja, prikaatikenraali Amir Ali Hajizadeh kertoi myöhemmin lauantaina tiedotustilaisuudessa, että konetta luultiin erehdyksessä risteilyohjukseksi.

Komentajan mukaan laukaisupäätöksen tehnyt henkilö ei ollut kyennyt hakemaan vahvistusta ylemmiltään ”viestintäjärjestelmien sekaannuksen takia”. Lopulta aikaa kerrotaan olleen vain 10 sekuntia, ja laukaisupäätös tehtiin.

– Hän teki näissä oloissa valitettavasti väärän päätöksen, ja ohjus ammuttiin.

Departures from IKA airport from 00:00 to 06:12 local time 8 Jan (10 flights, including #PS752). First image focuses on horizontal position, second image displays vertical position. PS752 departure is red line in both images. https://t.co/JMpj7igNHt pic.twitter.com/vn7F2wlXsg

— Flightradar24 (@flightradar24) January 11, 2020