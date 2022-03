Hyökkääjän kerrotaan menettäneen 17000 sotilasta

Ukrainan puolustusvoimien arvion mukaan Venäjä on menettänyt sodassa 17 000 sotilasta, kertoo The Kyiv Independent.

Tämän lisäksi Venäjän arvioidaan menettäneen Ukrainassa 123 lentokonetta, 586 panssarivaunua ja noin 1 700 panssaroitua ajoneuvoa.

Ukraina on viime päivien aikana pystynyt tekemään jonkin verran vastahyökkäyksiä, joilla se on pakottanut venäläisiä joukkoja perääntymään.

Venäjän kerrotaan kuitenkin edelleen jatkavan taisteluita pääkaupunki Kiovan ympäristössä.

These are the indicative estimates of Russia’s combat losses as of March 28, according to the Armed Forces of Ukraine. pic.twitter.com/qYjC4E0nas

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 28, 2022