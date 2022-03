Kiovan keskustassa räjähdyksiä, Venäjä jatkaa hyökkäystä

Venäjän joukkojen kerrotaan hyökkäävän Kiovan itä- ja luoteispuolella. Tarkoitus on vallata tärkeitä teitä ja asutuskeskuksia pääkaupungin ympärillä.

Amerikkalainen toimittaja ja Yhdysvaltain ilmavoimien entinen lentäjä Nolan Peterson kertoo, että Kiovan keskustassa on kuulunut aamun aikana räjähdyksiä.

– Raporttien mukaan Venäjä hyökkää nyt Kiovan itä- ja luoteispuolella yrittäen valloittaa tärkeitä teitä ja asutuksia. Kaupungin keskustassa, jatkuva jyrinä ei kovin kaukana olevista räjähdyksistä tänä aamuna, Peterson toteaa Twitterissä.

Reports coming in that Russia attacking to the east and northwest of Kyiv, trying to take key roads and settlements. In the city center, a constant rumble of not-too-distant explosions this morning.

— Nolan Peterson (@nolanwpeterson) March 28, 2022