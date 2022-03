Tappioita kärsineet joukot vetäytyvät Valko-Venäjälle

Venäläisten joukkojen kerrotaan vetäytyneen Valko-Venäjälle täydennystä ja uudelleen sijoittamista varten.

Ukrainan puolustusvoimien kenraalin mukaan kaksi venäläistä pataljoonaa on vetäytynyt Kiovan alueelta Pohjois-Ukrainassa. Joukot olivat kärsineet merkittäviä tappioita Ukrainan tekemissä vastahyökkäyksissä.

Yhdysvaltojen armeijan entinen upseeri Mark Hertling arvioi, että joukot voivat ryhmittyä uudelleen täydennyksen jälkeen, mutta se ei poista aiempia ongelmia.

– Kulttuuria – johtajuutta, koulutusta, ylläpitoa, logistiikkaa – on vaikea korjata lyhyellä aikavälillä, Hertling kirjoittaa Twitterissä.

Increased reports of RU units withdrawing to Belarus (& RU) to “refit & then redeploy.”

Militaries CAN redeploy after fixing problems, but I don’t see that happening w/ RU forces.

It’s tough to fix culture – leadership, training, maintenance, logistics – in the short term. https://t.co/8DCxlbcZsC

— Mark Hertling (@MarkHertling) March 28, 2022