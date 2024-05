Heikki Autto keskustalle: Suomi ei kannata yhteisvelkaa

Kokoomuksen kansanedustaja, suuren valiokunnan puheenjohtaja Heikki Autto ihmettelee keskustan tuoretta ulostuloa EU:n yhteisvelasta. Autton mukaan hallitusohjelmaan ja hallituksen avaintavoitteisiin on kirjattu, että Suomi ei kannata yhteisvelkaa.

– Eduskunnan suuri valiokunta on juuri tällä viikolla linjannut, että EU:n elpymisväline oli poikkeuksellinen ja kertaluontoinen ratkaisu eikä Suomi hyväksy vastaavanlaisen järjestelyn toistamista tai muuttamista pysyväisluonteiseksi. Sama tavoite on myös kirjattu hallitusohjelmaan, Autto toteaa tiedotteessaan.

Autto on tyytyväinen siihen, että keskusta yhtyy hallituksen linjaukseen yhteisvelan vastustamisesta. Hän kuitenkin epäilee sitä, miten keskusta aikoo konkreettisesti edistää tavoitetta Euroopan parlamentissa, jossa puolue kuuluu ryhmään, jonka enemmistö kannattaa EU:n yhteisvelkaa.

– Renew-ryhmässä taitaa olla aika yksinäistä vastustaa yhteisvelkaa. Siitä huolimatta on tietysti vain hyvä asia, jos myös keskustan europarlamentaarikot sitoutuvat edistämään Suomen hallituksen ja eduskunnan asettamia EU-tavoitteita Euroopan parlamentissa, Autto sanoo.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen ennakkovaikuttamista tulevaan EU:n monivuotiseen rahoituskehykseen eli EU:n budjettiin. Autto alleviivaa vaikuttamisen tärkeyttä Suomen kannalta. Menoja on priorisoitava.

– On erinomaista, että hallitus on jo näin varhaisessa vaiheessa käynnistänyt EU:n budjettiin liittyvän ennakkovaikuttamisen. Näin varmistamme, että Suomelle tärkeät tavoitteet tulevat huomioiduiksi parhaalla mahdollisella tavalla. Unionin budjettia ei tule merkittävästi kasvattaa tilanteessa, jossa jäsenvaltiot joutuvat sopeuttamaan kansallisia budjettejaan, vaan menoja on pystyttävä priorisoimaan, Autto päättää.