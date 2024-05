Björn Wahlroos HBL:lle: ”Suomi on konkurssin partaalla”

Talousvaikuttaja Björn Wahlroosin usko Suomeen alkaa loppua. Hufvudstadsbladetille antamassaan haastattelussa Wahlroos toteaa, että Suomi on “konkurssin partaalla”.

– Lähes kaikki menee maassa päin helvettiä, Wahlroos tylyttää.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Erityisesti talousvaikuttaja on huolissaan investointien vähäisyydestä verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Wahlroosin tarjoaman kansantalouden piristysruiskeen resepti on tuttu: mittava verotuksen laskeminen ja tukitoimien keventäminen. Talouskasvun hidasteiden seurauksista hän on varoittanut jo usean vuosikymmenen ajan.

Tahmeuteen tyytymätön Wahlroos löytää myös onnistumisia.

– Suomen hallitus on tehnyt hyvän alun erityisesti työmarkkinoiden osalta rajoittamalla villejä lakkoja.

Hän katsoo, että talouskasvua olisi haettava selkeällä ohjelmalla, jolla ”houkuteltaisiin pääomaa, investointeja ja ihmisiä”. Esimerkiksi Wahlroos nostaa Ruotsissa vuosituhannen taitteessa tehdyn veroreformin.