Huippututkija: Entä jos kertoisin, että omikrontartunnat voidaan estää?

– Entä jos meillä olisi tapa estää SARS-CoV-2:ta ja kaikkia sen variantteja tartuttamasta meitä?, Tunnettu molekyylibiologi Ali Nouri toteaa Twitterissä.

– Meillä on. Sitä kutsutaan N95-maskiksi. Se kaappaa oikein käytettynä yli 95 prosenttia ilmassa olevista hiukkasista- mekaanisesti ja sähköstaattisesti. Se toimii loistavasti omikronia vastaan, Nouri jatkaa.

Arvostettu tutkija Ali Nouri toimi aiemmin Yhdysvaltojen tutkijaliiton puheenjohtajana. Hän on nykyisin apulaisministeri Yhdysvaltain energiaministeriössä.

Nouri avaa ketjussaan kuvilla, kuinka N95-maskit toimivat ja miten ne valmistetaan. Avainasemassa on staattinen sähkövaraus.

Ali Nouri selittää, että maskit valmistetaan ”spagettia muistuttavista” mikroskooppisista kuiduista ja ladataan sitten staattisella varauksella.

– Maskit kulkevat läpi laitteesta, joka tuottaa staattista sähköä. Kuin hieroisit ilmapalloa päähäsi, mutta se on pysyvää. Varaus tekee niistä kymmenen kertaa tehokkaampia hiukkasten kaappaamisessa kuin varaukseton materiaali.

N95 on amerikkalainen maskistandardi. Euroopassa liki vastaavaa suojatehoa edustaa FFP2-maski. Monet asiantuntijat ovat suositelleet tehokkaampiin maskeihin siirtymistä pitkin pandemiaa. Maskien erot on todettu Suomessakin.

Esimerkiksi huhtikuussa julkaistussa suomalaistutkimuksessa havaittiin, että FFP2-maskit ja vielä tehokkaammat FFP3-suojaimet estivät kaikki työperäiset koronavirustartunnat terveydenhuollon henkilökunnalla. Kirurgista maskia käyttäneillä todettiin taas tutkimuksessa 14 tartuntaa, jotka yhdistettiin selkeästi työpaikalle.

Tehokkaampien maskien käyttö on myös muualla säädetty paikoin pakolliseksi. Näin on tehty esimerkiksi Saksan Baijerin osavaltiossa kaupoissa ja julkisessa liikenteessä. THL:n emeritusprofessori Matti Jantunen totesi heinäkuussa, että kaikkien tulisi käyttää tehokkaampia maskeja. Jantunen muistutti, etteivät maskit lopu tai tule kalliiksi, koska ne on helppo desinfioida kotikonstein. Tähän riittää esimerkiksi 10 minuuttia 80-asteisessa vedessä.

