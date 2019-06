HU: ”Luulin, että Suomessa on turvallista ostaa uusi asunto”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Konkurssiin menneeltä rakennuttajalta Viikinmäestä asunnon ostaneiden kohtalo on edelleen auki.

Helsingin Viikinmäessä rakenteilla olleen As. Oy Viikinmäen Askelmat -yhtiön rakennustyöt ovat yhä pahasti kesken, kertoo Helsingin Uutiset. Viikinmäessä kahden asunto-osakeyhtiön talojen rakentajana toiminut Rakennus Omera ilmoitti ajautuneensa konkurssiin kolmisen kuukautta sitten.

– On tämä ollut melkoista. Luulin, että Suomessa on turvallista ostaa uusi asunto, mutta ei. Konkurssi tuli meille täydellisenä yllätyksenä, kommentoi Askelmat-yhtiön hallituksen jäsen Päivi Kasurinen HU:lle.

Rakennustyöt loppuivat kuin seinään. Viimeistelytöitä on asunnoissa edelleen tekemättä. Pihatyöt ovat kesken.

Kauppalehti kertoi huhtikuussa naisesta, joka oli ehtinyt maksaa yli 100 000 euroa ennakkomaksua talosta varaamastaan kolmiosta.

Taloyhtiö neuvottelee parhaillaan takuuyhtiön kanssa töiden loppuunsaattamisesta. Käytännössä konkurssipesä pyrkii löytämään kohteelle jatkajan.

Omeralla on Viikinmäessä rakenteilla kaksi vierekkäistä taloa, jotka muodostavat kumpikin oman taloyhtiönsä. Asuntoja As. Oy Helsingin Viikinmäen Askelmissa in 21 ja Viikinmäen Portaissa 22. Asunnot ovat vapaarahoitteisia.

Omeralla on pääkaupunkiseudulla rakenteilla myös muita kohteita.