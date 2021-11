HS: Työllisyyden kuntakokeilun tulokset kaoottisia

Maaliskuussa alkaneeseen hallituksen työllisyyden kuntakokeiluun on ladattu paljon odotuksia.

Tulokset ovat kuitenkin kaoottisia, etenkin suurissa kaupungeissa, kirjoittaa Helsingin Sanomat.

HS kysyi marraskuun alussa lukijoiden kokemuksia kuntakokeilusta. Vastauksia tuli lähes sata. Mukana on työttömiä, työnantajia, kuntakokeilun henkilökuntaa sekä työ- ja elinkeinotoimistojen työntekijöitä.

Kuntakokeiluun siirtyi noin 240 000 työnhakijaa, jotka elävät työmarkkinatuella tai Kelan peruspäivärahalla tai ovat alle 30-vuotiaita, maahanmuuttajia tai vieraskielisiä.

Monet työttömät työnhakijat kertovat heille kuuluvien tukien maksatuksen viiveistä. Viiveet ovat voineet olla 1,5 kuukaudesta kolmeen kuukauteen.

Moni syyttää maksuviiveistä kuntakokeilun ruuhkaisuutta. Puhelimiin ei vastata, soittopyyntöihin ja sähköposteihin ei vastata, virheitä ei saada korjattua, asiat eivät edisty.

Työttömien vastaukset saavat vahvistusta kuntakokeilun työntekijöiltä.

– Tiedän, että usean asiakkaan etuudet ovat katkolla juuri kuntakokeilun toimimattomuuden vuoksi, vastaa kuntakokeilun helsinkiläinen työntekijä HS:lle.

– On ollut virheitä asiakkaiden rahoissa, ja [se] on työllistänyt meitä sosiaalitoimessa, kun on selvitelty kuntakokeilun sotkuja. Esimerkiksi asiakkaalle on annettu väärä lausunto, kertoo työntekijä keskisuomalaisesta kaupungista.

Vastaajien henkilöllisyys on HS:n tiedossa, mutta heidän nimiään ei julkaista arkaluontoisen tilanteen vuoksi.