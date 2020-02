HS: Puolisottomien osuus noussut nopeasti

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Lähes joka toinen kolmekymppinen mies on vailla puolisoa, ilmenee tuoreista laskelmista.

Puolisottomien osuus perheenperustamisiässä olevilla suomalaisilla on kasvanut merkittävästi kymmenen viime vuoden aikana, Helsingin Sanomat kertoo.

Vuonna 2018 30–34-vuotiaista Suomessa syntyneistä miehistä 42 prosenttia oli puolisottomia. Heidän osuutensa on kasvanut viidenneksellä. Kaksi vuotta nuoremmilla, 28–32-vuotiailla naisilla kehitys on samansuuntainen. Myös heillä puolisottomien osuus on noussut viidenneksellä 36 prosenttiin.

Tiedot perustuvat Turun yliopiston väestöntutkija Marika Jalovaaran tekemiin laskelmiin, jotka perustuvat Tilastokeskuksen aineistoon.

Hän valitsi tarkastelun kohteeksi kolmekymppiset, sillä he ovat iässä, jolloin suomalaiset yleensä perustavat perheen. Naisten ikäryhmä on kaksi vuotta miehiä nuorempi, sillä he saavat lapsia hieman miehiä nuorempana.

Jalovaara sanoo Helsingin Sanomille, että lyhyessä ajassa tapahtunut muutos on poikkeuksellinen.

Puolisottomuus ei tarkoita suoraan lapsettomuutta. Puolisottomien määrä on kuitenkin Jalovaaran mukaan niin suuri, ettei se voi olla heijastumatta 2010-luvun aikana tapahtuneeseen syntyvyyden laskuun.

– Useimmille vakaalta näyttävä parisuhde on lastenhankinnan edellytys, ja lapset syntyvät pääsääntöisesti avo- ja aviopareille. Puolisottomuus pienentää todennäköisyyttä, että lähitulevaisuudessa syntyisi lapsi, Jalovaara sanoo Helsingin Sanomille.

Puolisottomuuden yleistymistä ei ole Jalovaaran mukaan helppoa selittää, sillä kolmekymppisten elämä on muuttunut merkittävästi viimeisen kymmenen vuoden aikana. Nykyään yhä useampi kolmekymppinen esimerkiksi opiskelee ja asuu omistusasunnon sijaan vuokra-asunnosta, mikä voi siirtää perheenperustamista myöhemmälle iälle.