Hän johtaa Suomen viranomaisten koronatoimia

Koronakriisiä hoitaa pääministerin perustama COVID-19-ryhmä.

Suomen toimia koronaviruskriisissä hoitaa pääministeri Sanna Marinin (sd.) helmikuun lopussa perustama COVID-19-ryhmä. Ryhmää johtaa Marinin valtiosihteeri Mikko Koskinen ja se koostuu ministeriöiden kansliapäälliköistä.

Valtiotieteen maisteri Koskinen on toiminut pääministerin valtiosihteerinä 12. joulukuuta lähtien. Hän toimi sitä ennen Marinin valtiosihteerinä liikenne- ja viestintäministeriössä. Aiemmin Koskinen on työskennellyt SDP:n poliittisen valmistelun päällikkönä, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK:n koulutuspäällikkönä, opetus- ja viestintäministerin erityisavustajana ja eri tehtävissä Palvelualojen Ammattiliitto PAM:ssa.

Koronakriisin johtaminen on herättänyt runsaasti keskustelua etenkin Helsinki-Vantaan lentokentän puutteellisina pidettyjen toimien vuoksi. Myös pääministeri Sanna Marin on myöntänyt, ettei matkaajia ohjeistettu kentällä riittävästi. Vastuu asiassa on kuitenkin jäänyt epäselväksi ja tilanteesta on syytelty niin ”tietokatkoksia” kuin lentokenttäyhtiö Finaviaakin. Epäselväksi on jäänyt myös, mitä ohjeita lentokenttä on viranomaisilta saanut ja milloin.

Ilta-Sanomien mukaan lentokentän epäonnistumisen kaltaiset tilanteet pyritään jatkossa välttämään kokoamalla Koskisen johtaman COVID-19-ryhmän alle vielä toinen erillinen ryhmä, joka koostuu ministeriöiden kanslia- ja valmiuspäälliköistä. IS:lle myönnetään myös, että lentokentän tilanteen keskeinen ongelma oli asioiden kuuluminen usealle eri ministeriölle.

Pääministeri Marinin mukaan viranomaisten osaamista ja kykyä ei tule kyseenalaistaa kriisin aikana tai johtamisen rakennetta uudistaa. Hän totesi sunnuntaina hallituksen tarvitsevan työrauhaa koronatilanteen hoitoon.

– Myöhemmin tulee aika, jolloin on käytävä tarkasti läpi, missä onnistuimme ja missä olisimme voineet toimia paremmin. On opittava, jotta olemme vastaisuudessa entistä paremmin varautuneita, Marin tviittasi sunnuntaina.

Viikonloppuna uutisoitiin tasavallan presidentti Sauli Niinistön kirjoittaneen hallitukselle kriisiryhmään liittyvästä ideasta. Kyse ei olisi päättävästä elimestä vaan asiantuntijoiden kriisiryhmästä, joka tuottaisi tilannekuvia ja analyysejä hallituksen käyttöön. Hallituksen näkemys on ollut, ettei erillistä kriisiryhmää tarvita.

IS kertoi sunnuntaina, että hallitus on perustamassa kuitenkin eräänlaista Kriisistä ulos -ryhmää, jonka tarkoituksena on selvittää rajaustoimien purkamista ja sitä, miten koronan jälkeinen ”jälleenrakennus” hoidetaan.