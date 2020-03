Sanna Marin: Viranomaisia ei kyseenalaisteta kriisin aikana

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pääministerin mukaan tarvitaan työrauhaa.

– Kriisiaika ei ole se hetki, jolloin kyseenalaistetaan toimivaltaisten viranomaisten osaaminen ja kyky, tai uudistetaan johtamisen rakenteen, pääministeri Sanna Marin (sd.) tviittaa.

Hänen mukaansa kriisissä tehdään päätöksiä ja toimitaan sen tiedon pohjalta, joka on käytettävissä.

Pääministeri sanoo, ettei voi luvata, että hallitus onnistuu kriisin keskellä kaikin osin täydellisesti.

– Voin kuitenkin vakuuttaa, että teemme kaikkemme epidemian hillitsemiseksi, terveydenhuollon kantokyvyn varmistamiseksi ja riskiryhmien suojelemiseksi, hän jatkaa.

Sanna Marinin mukaan työssä onnistuminen vaatii kuitenkin työrauhaa.

– Myöhemmin tulee aika, jolloin on käytävä tarkasti läpi, missä onnistuimme ja missä olisimme voineet toimia paremmin. On opittava, jotta olemme vastaisuudessa entistä paremmin varautuneita.

Myös instituutioiden välinen vuoropuhelu on pääministerin mukaan tärkeää.

– Nähdäkseni keskusteluyhteys valtioneuvoston, eduskunnan ja presidentin välillä on ollut suora ja toimiva, Marin sanoo.

Iltalehti kertoi viikonloppuna tasavallan presidentti Sauli Niinistön esittäneen hallitukselle erityisen koronasta vastaavan turvallisuusneuvoston, nyrkin, perustamista. Ilta-Sanomat kertoi sittemmin, ettei IL:n uutinen pitänyt kaikilta osin paikkaansa. Niinistö kertoi IS:lle kirjoittaneensa hallitukselle laveammin kriisiryhmään liittyvästä ideasta. Kyse ei olisi päättävästä elimestä vaan asiantuntijoiden kriisiryhmästä, joka tuottaisi tilannekuvia ja analyysejä hallituksen käyttöön. Hallituksen näkemys on kuitenkin ollut, ettei erillistä kriisiryhmää tarvita.

Päättäjiä ja viranomaisia on arvosteltu erityisesti Helsinki-Vantaan lentokentän vuotamisesta. Kenttää on luonnehdittu jopa ”viruksen portiksi Suomeen”. Pääministeri Marin myönsi viime viikolla eduskunnassa, ettei matkaajia ohjeistettu kentällä tarpeeksi. Tiedottaminen viruksesta aloitettiin kentällä maanantaina 16.3. Viime viikolla kerrottiin rankemmista toimista ja nyt matkustajia ollaan jopa valmiita ohjaamaan karanteeniin. Arvostelijoiden mukaan toimia on tehty liian myöhään ja vasta kun asiaa oli ehditty taivastella julkisuudessa.

Tilanteesta on syyllistetty niin ”eri toimijoiden välistä tietokatkosta” kuin lentokenttäyhtiötä Finaviaakin. Finavia on puolestaan kuitannut noudattaneensa ohjeita ja korostanut, ettei sillä ole viranomaisen valtuuksia. Verkkouutiset yritti viime viikolla selvittää, mitä ohjeita kentälle on annettu, keneltä ja milloin. Selvää vastausta ei kuitenkaan saatu sen paremmin Finavialta kuin viranomaisiltakaan.

