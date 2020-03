Näkökulma: Lentokentällä mokattiin ja vastuuta ei ota kukaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Epäselväksi on jäänyt mitä ohjeita lentokentille annettiin ja milloin.

Helsinki-Vantaan lentokentällä aloitettiin viime viikon maanantaina 16.3 viimein tiedottaminen koronaviruksesta. Tänään kerrottiin rankemmista toimista. Nyt matkustajia ollaan jopa valmiita ohjaamaan karanteeniin. Kentän tuloaulaan on myös ilmestynyt Suomen Punaisen Ristin piste, jossa vapaaehtoiset antavat ohjeistusta koronavirukselta suojautumiseen.

Vantaan kaupunginjohtaja Ritva Viljanen puolestaan totesi perjantaina, että ”lentokentän tilanne on kriittinen”, ja ilmoitti Vantaan aloittavan hoitajista ja lääkäreistä kootulla valmiustiimillä päivystyksen Helsinki-Vantaalla.

Enemmän hyötyä toimista olisi ollut, jos ne olisi aloitettu silloin, kun matkalaisia vielä virtasi maahan toden teolla. Nyt maito on jo niin sanotusti maassa ja toimet lähinnä alleviivaavat sitä, ettei niitä aiemmin ollut. Siis silloin, kun niitä kipeimmin tarvittiin.

Lentoliikenne on kenttää operoivan Finavian mukaan tällä hetkellä vähentynyt 90 prosenttia normaalitilanteesta. Helsinki-Vantaan kautta matkustaa enää päivittäin noin 6 000 matkustajaa normaalin 57 000 sijaan ja matkustajien määrä vähenee joka päivä. Kentälle odotetaan kuitenkin yhä myös paljon tulijoita koronan runtelemasta Espanjasta. Eli vaikka määrä pienenee, on riskejä yhä.

Ritva Viljasen havainto ”kriittisestä tilanteesta” onkin aivan oikea. Se vain tuli hallituksen ja viranomaisten toimien tapaan pari-kolme viikkoa myöhässä.

”Tyrittiin”

Ulkomailta Suomeen tulevia on virallisesti ohjeistettu pysymään 14 päivän karanteenissa ja välttämään maahan tultuaan kontakteja koronariskin takia. Kaikkein tärkeimmässä paikassa, eli Helsinki-Vantaan lentokentällä, viesti ei kuitenkaan vaikuta pahemmin menneen perille. Monien tuttavapiiristä löytyy useampiakin nyt käsittämättömältä tuntuvia tarinoita täyteen ahdetuista lentokenttäbusseista ja Italian lomalaisista, jotka painelevat lentokentältä julkisilla suoraa päätä ostoskeskuksiin ja ravintoloihin. Näitä tarinoita kiersi ainakin allekirjoittaneen tuttavapiirissä jo paljon ennen kuin asian suhteen tehtiin yhtään mitään.

Lentokentän vuotaminen nousi tällä viikolla kipeästi esiin eduskuntapuolueiden johdon kokouksessa Säätytalolla. Helsingin Sanomien mukaan ulkomailta palanneiden muodostama tartuntariski oli pääsyy THL:n synkentyneeseen korona-arvioon. Tuskaisen tilanteen puki kenties parhaiten sanoiksi kokoomuksen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kai Mykkänen.

– On täysin pöyristyttävää, että ei ole pystytty jo aiemmin saamaan lentokentältä tulevien karanteenia johdonmukaisemmin kuntoon. Se on kerta kaikkiaan tapahduttava, Mykkänen sanoi kokouksen jälkeen

– Valitettavasti ulkomailta tulevien tapausten leviäminen Uudellemaalle tyrittiin, hän latasi vielä myöhemmin Twitterissä.

Kuka tästä kaikesta sitten on vastuussa?

Ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) lausunnon perusteella hallitus pitää kenttiä operoivaa Finaviaa ainakin osasyyllisenä. Haavisto kertoi torstaina tiedotustilaisuudessaan ministereiden olevan sillä kannalla, että ”lentoasemallakin on johtaja ja siellä pitää antaa määräyksiä myös näistä ihan samoista asioista kuin täällä kotimaassa”. STM:n johtaja Tuija Kumpulainen taas kertoi Iltalehden Sensuroimattomassa Päivärinnassa, että syy puutteellisiin toimiin ja tiedotukseen lentokentällä oli ministeriöiden välinen tietokatkos. Myöhemmin Kumpulainen vahvisti Ilta-Sanomille, että Suomeen palasi viime viikonlopun aikana muun muassa Espanjasta väkeä, joille ei ehditty antaa koronaan liittyvää ohjeistusta. Aiemman tietokatkoskommenttinsa Kumpulainen korjasi tarkoittaneen ”eri toimijoiden välistä” katkosta ministeriöiden välisen katkoksen sijaan.

– Lentokentällä on runsaasti informaatiota eri puolilla, mutta ei henkilökohtaista ohjausta. Tartuntalaki ei tuo heille valvontaa, mutta on tärkeää, että heidät informoidaan, Kumpulainen muotoili IS:lle.

Mitä ohjeita annettiin?

Finavia on puolestaan heittänyt palloa takaisin viranomaisille. Yhtiön toimitusjohtaja Kimmo Mäki muistutti torstaina, että Finavia on lentoasemayhtiö, eikä sillä ole viranomaisen toimivaltuuksia esimerkiksi mitata matkustajien kuumetta, puuttua heidän matkantekoonsa tai viedä heitä karanteeniin.

Toisaalta Finavia on kuitenkin teroittanut olleensa tiiviisti yhteydessä viranomaisiin ja toimineensa viranomaisilta saatujen ohjeiden mukaan. Koronakriisissä operatiivisen johtajan viitan ottanut Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on taas kehunut yhteistyön Finavian kanssa sujuneen koko ajan hyvin ja kertonut välittäneensä lentokentille ”ajantasaista tietoa sitä mukaa, kun sitä on ollut saatavilla”.

Mitä nämä ohjeet sitten ovat olleet, keneltä niitä on tullut ja milloin?

Yksinkertaisuudestaan huolimatta tähän kysymykseen on yllättävän vaikea saada vastausta. Finavia ei suostunut kysyttäessä kertomaan mitään ohjeista. Siis niistä, joita se kertoo saaneensa ja noudattaneensa.

– Teemme päivittäin yhteistyötä eri tahojen kanssa emmekä mene yksityiskohtaisemmin jo tehtyihin ratkaisuihin tai päätöksiin, kuului lopulta Finavian viestinnän vastaus toistuvaan kysymykseen.

Kun Verkkouutiset kysyi sosiaali- ja terveysministeriöltä, millaisia ohjeita Finavia on saanut, luvattiin kysymykseen vastata. Hieman myöhemmin ilmoitettiin, että juuri tulleen tiedon mukaan kysymykseen ei vastaisikaan ministeriö vaan valtioneuvoston kanslia. Sinne lähetettyyn kysymykseen ei vielä perjantaina iltapäivällä ollut tullut vastausta.

Kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä luonnehti Helsinki-Vantaata perjantaina koronaviruksen ”pääportiksi Suomeen”. Julkisuudessa pyörineiden lukujen ja THL:n synkentyneiden arvioiden perusteella tulkinta ei ole aivan väärä. Väärä ei ole myöskään se tulkinta, että portti näyttää olleen auki siinä vaiheessa kun tulijoiden määrä oli suurimmillaan. Eestilän mielestä vastuu on viime kädessä poliittisen johdon. Kukaan ei ole täydellinen ja poikkeuksellisessa tilanteessa vihreitä sattuu. Todellista johtajuutta on kuitenkin vastuun kantaminen.

Joku tämän portin jätti sulkematta ja siitä saatetaan vielä maksaa kova hinta.