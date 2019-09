Georgiassa kiristyy – varoitus vakavasta selkkauksesta

Georgian ja Venäjän tukeman Etelä-Ossetian alueen välit ovat kiristyneet, mutta tilanne on pysynyt toistaiseksi rauhallisena.

Moscow Timesin mukaan tapahtumat saivat alkunsa viime viikolla, kun Etelä-Ossetia vaati Georgiaa poistamaan tarkastuspisteen sen kiistellyltä rajavyöhykkeeltä. Georgia ei taipunut ja pian Etelä-Ossetian johtaja ilmoitti rakennuttavansa oman tarkastuspisteen rajalle.

Etelä-Ossetian turvallisuuspalvelu on kertonut lähettävänsä paikalle joukkoja Georgian ”provokatiivisen toiminnan takia”.

Georgian ulkoministeriö varoitti joukkojen lähettämisen alueelle voivan eskaloitua ”vakavaksi selkkaukseksi”.

Sunnuntaina Etelä-Ossetia syytti Georgiaa aseistettujen joukkojen lähettämisestä rajalle ja lennokin alas ampumisesta.

Venäjä on kehottanut osapuolia itsehillintään ja syyttänyt Georgiaa siitä, ettei suostu neuvottelemaan Etelä-Ossetian rajasta. Venäjän ulkoministeriön mukaan Georgia on pyrkinyt lisäämään jännitteitä Etelä-Ossetian kanssa.

Yhdysvaltojen ulkoministeriö on todennut seuraavansa sotilaallista valmistautumista Georgian ja Etelä-Ossetian rajalla. Yhdysvallat on vaatinut Venäjää käyttämään kaikkia keinoja eskalaation estämiseksi.

Etyjin Georgian tarkkailijoiden mukaan tilanne rajalla on kuitenkin toistaiseksi säilynyt rauhallisena.

Georgia on syyttänyt Venäjää viime vuosina Etelä-Ossetian rajan siirtelystä ja jopa ”hiipivästä anneksoinnista”. Esimerkiksi toissa kesänä venäläisiksi tunnistetut sotilaat marssivat avoimesti suoraan Georgian puolelle ja siirsivät rajamerkkejä useilla sadoilla metreillä Gorin alueella.

Georgia menetti Etelä-Ossetian ja Abhasian Venäjän kanssa vuonna 2008 käymässään lyhyessä sodassa. Etelä-Ossetia ja Abhasia ovat sen jälkeen olleet käytännössä Venäjän asevoimien hallinnassa. Venäjä on tunnustanut niiden itsenäisyyden, mutta kansainvälinen yhteisö pitää niitä osana Georgiaa. Venäjällä on Etelä-Ossetiassa vahva sotilaallinen läsnäolo ja useita tukikohtia. Verkkouutiset kertoo tässä jutussa alueiden surrealistisesta rajasta, jota valvoo Venäjänkin rajavalvonnasta vastaava FSB.

We continue monitoring Chorchana/Tsnelisi area at the ABL. 24/7.Tonight we have 9 #EUMM monitors from 🇦🇹🇩🇰🇬🇷🇭🇺🇲🇨🇸🇰 out there supported by 2 🇬🇪 colleagues.

According to regular updates from our patrols to HQ everything quiet so far. pic.twitter.com/msnW7wuvRD

— Erik Hoeg (@erik_hoeg) August 30, 2019