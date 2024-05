Evp-kenraali: Hyökkäys Harkovaan voi olla Ukrainan vaikeimpia hetkiä

Venäjän perjantaina alkanut hyökkäys Harkovan alueella voi olla Ukrainan kovimpia hetkiä yli kaksi vuotta kestäneessä sodassa, arvioi Australian asevoimien kenraalimajuri (evp.), sotatutkija Mick Ryan. Evp-kenraali analysoi Venäjän hyökkäystä tuoreessa Substack-uutiskirjeessään.

Vaikka Venäjän hyökkäyksen laajuus on toistaiseksi epäselvä, lisää se Ukrainan puolustuslinjalla. Varsinaisena yllätyksenä Venäjän hyökkäys ei ukrainalaisille kuitenkaan tullut, sillä maan kenraalit ja tiedustelu ovat jo pitkään varoittaneet hyökkääjän aikeista Harkovassa. Ryanin mukaan Venäjä hyödyntää nyt Ukrainan epäonnistuneen vastahyökkäyksen viime vuonna avaamaa ”mahdollisuuksien ikkunaa”, etenkin kun Ukraina tällä hetkellä kärsii niin miehistö- kuin ammuspulasta. Ukrainan todennäköinen liikekannallepano ja Yhdysvaltojen tuore tukipaketti tulevat helpottamaan Ukrainan tilannetta, mutta nekään eivät täysin pysty kuromaan umpeen eroa Venäjän mies- ja tulivoimaan.

Ryanin mukaan Ukrainalla on mahdollisuus siirtää reservejä Harkovan puolustamiseen, mutta sodanjohto on kuitenkin vaikean arvion edessä: onko Harkova Venäjän hyökkäyksen uusi painopiste, vai onko kyseessä yritys vetää Ukrainan joukkoja pois etelästä. Harkovan valtaamiseen Venäjä ei nykyvoimin ainakaan kykene, Ryan toteaa, mutta muuhun pahantekoon kyllä.

Hyökkäyksellään Venäjä pyrkii nakertamaan ukrainalaisten taistelutahtoa sekä vahvistamaan propagandaansa ”vääjäämättömästä voitostaan”. Venäjän voitto on kuitenkin kaikkea muuta kuin vääjäämätön, Ryan vakuuttaa.

– Venäjän ja Ukrainan tämänhetkinen tuli- ja miesvoiman epäsymmetria huomioon ottaen, tulee tämä uusi rintama Koillis-Ukrainassa koettelemaan Ukrainan kykyä vastata. Se saattaa olla Ukrainan kovimpia hetkiä sodassa tähän mennessä, Ryan kirjoittaa.

Harkovassa Ukrainan on tehtävä valinta armeijansa ja koko maa-alueensa puolustamisen välillä.

– Jos ukrainalaiset päättävät pitää kiinni alueistaan hinnalla millä hyvänsä, tulevat he menettävät enemmän yhä pienemmästä armeijastaan. Jos he päättävät varjella armeijaansa, joutuvat he luopumaan alueista, Ryan tiivistää Ukrainan dilemman.

Ryanin mukaan on myös mahdollista, että Venäjä epäonnistuu Harkovan hyökkäyksessään.

– Venäläiset ovat viimeisen kahden vuoden aikana olleet hyviä aloittamaan hyökkäyksiä, jotka eivät johda mihinkään.