Poliisi epäilee Espoossa liikkuvan tuhopolttajien ryhmä

Poliisi selvittää, liittyvätkö viime viikkoina Espoossa tapahtuneet toistuvat rakennuspalot toisiinsa ja ovatko palot sytytetty tahallaan.

– Tällaisten tulipalojen sytyttäminen on erityisen moitittavaa, sillä rakennuksessa saattaa olla ihmisiä, jotka voivat loukkaantua pahoin, sanoo Länsi-Uudenmaan poliisilaitoksen komisario Petteri Ovaska.

MAINOS (sisältö jatkuu alla)

Viimeisin tapaus oli espoolaisessa Laurinlahden koulussa, jossa syttyi tulipalo perjantai-iltana 10. toukokuuta. Torstaina 9. toukokuuta Espoon Tuomarilassa paloi rakennus.

Tämän hetken tietojen mukaan kukaan ei ole loukkaantunut tulipaloissa.

Poliisi epäilee, että tekojen taustalla on muutaman hengen ryhmä. Poliisilla on tiedotteensa mukaan epäily, että myös Laurinlahden koulun tulipalo on sytytetty tahallaan.

Poliisi kertoo jatkavansa tapahtumien tutkintaa ja tutkivan palon syttymissyytä. Tällä hetkellä Laurinlahden tulipaloa tutkitaan tuhotyönä.

Poliisi pyytää havaintoja alueella liikkuneista noin 15–16-vuotiaista pojista, joilla on ollut päällään tummat vaatteet.

Mahdollisia silminnäkijähavaintoja voi lähettää poliisille sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai puhelinnumeroon 0295 413 031 (vastaaja).