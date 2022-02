Garri Kasparov: Ajakaa sotakone vararikkoon

Ihmisoikeusaktivistin mukaan Ukrainalle pitää antaa kaikki mahdollinen sotilaallinen tuki.

Venäläinen shakkilegenda ja oppositiovaikuttaja Garri Kasparov kertoo Twitterissä kantansa Venäjän hyökkäystoimiin Ukrainassa.

– Kun varoitukset kaikuivat kuuroille korville vuosien ajan ja kuulin tänään koko päivän ”Garri, sinä olit oikeassa” -lausahduksia, toistan sen, mitä sanoin vuonna 2014: Lakatkaa kertomasta minulle, että olin oikeassa, ja kuunnelkaa minua nyt, Kasparov sanoo kohdistaen viestinsä länsimaille.

Hänen mielestään Ukrainaa pitää välittömästi tukea sotilaallisesti kaikin mahdollisin keinoin paitsi joukkojen lähettämisellä maahan.

– Kaikki mahdolliset aseet, tiedustelutieto ja kyberkyvyt.

– Ajakaa (Vladimir) Putinin sotakone vararikkoon. Jäädyttäkää ja takavarikoikaa Venäjän sekä hänen ja hänen jenginsä varat. Potkikaa Venäjä ulos jokaisesta kansainvälisestä instituutiosta ja rahoituslaitoksesta.

Kasparov kehottaa maita kutsumaan suurlähettiläänsä Venäjältä takaisin.

– Keskustelussa ei ole mitään järkeä. Uusi yhtenäinen viesti on ”lopettakaa tai teidät eristetään kokonaan”.

Hänen mielestään kaikki Vladimir Putinin globaalin propagandakoneiston elementit pitäisi kieltää.

– Sammuttakaa ne. Älkää auttako diktaattoria levittämään valheita ja vihaa.

– Paljastakaa Putinin lakeijat ja toimikaa heitä vastaan vapaassa maailmassa. Jos (Saksan entinen liittokansleri Gerhard) Schröder ja hänen kaltaisensa jatkavat työskentelyä Putinin hyväksi, nostakaa syytteitä, Kasparov linjaa.

Hänen mukaansa venäläinen öljy ja kaasu pitäisi korvata muulla tuotannolla.

– Painostakaa ( öljynviejämaiden yhteistyöorganisaatio) OPECia, lisätkää tuotantoa. Emme voi pelastaa planeettaa, jos emme pelasta sen ihmisiä.

– Hyväksykää, että siitä tulee kustannuksia ja että tarvitaan uhrauksia. Odotimme liian pitkään. Hinta on korkea, mutta se vain nousee. On aika taistella.

Ok, after years of warnings were ignored and hearing "Garry, you were right!" all damn day today, I'll repeat what I said in 2014: Stop telling me I was right and listen to what I'm saying now. My recommendations follow: 1/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

-Recall all ambassadors from Russia. There is no point in talking. The new unified message is "stop or be isolated completely".

-Ban all elements of Putin's global propaganda machine. Turn them off, shut them down, send them home. Stop helping the dictator spread lies & hate.

3/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022

-Replace Russian oil & gas. Pressure OPEC, increase production, reopen Keystone. You can't save the planet if you don't save the people on it.

-Acknowledge there will be costs, sacrifices. We waited to long, the price is high, but it will only get higher. It's time to fight. 5/5 — Garry Kasparov (@Kasparov63) February 24, 2022