Feikkiuutinen kertoi ”terrori-iskusta” Puolassa

Liettuan ulkoministeriö kiistää verkossa liikkuneet väitteet, joiden mukaan Puolan kansalaisia olisi pidätetty terrorismirikoksista epäiltyinä Liettuassa.

Valeuutinen oli varustettu kuvalla maassa makaavasta miehestä, jonka väitettiin olevan yksi kiinniotetuista.

Puolustusliitto Naton ulkosuhteiden varapääsihteeri Baiba Bražen mukaan tapauksessa oli kyse ”vihamielisestä informaatiotoiminnasta”, jolla yritettiin lietsoa eripuraa Puolan ja Liettuan välille. Hän huomauttaa ulkovaltojen suuntaavan säännöllisesti disinformaatiota Naton jäsenmaita vastaan.

– Kyseessä ei ollut ”terrori-isku”, vaan hienostunut disinformaatiohyökkäys, jonka tavoitteena oli lietsoa erimielisyyksiä Liettuan ja Puolan välille. Pysytään valppaina, Liettuan ulkoministeriö kirjoittaa Twitterissä.

Vastaavista tapauksista kerrottiin myös heinäkuussa, jolloin feikkiuutisia suunnattiin Liettuan asevoimia vastaan. Disinformaatiokampanja oli ajoitettu Baltian maiden miehityksen 80-vuotismuistopäivän tienoille.

Hostile information activities, including #disinformation , are regularly targeted at #NATO Allies. These lies were trying to sow tensions among Lithuania and Poland.

Quick actions to#FactCheck #Verify #Debunk uncovered the truth.@LitdelNATO @PLinNATO https://t.co/DiAvfdQpYu

— Baiba Braže (@NATOBrazeB) November 29, 2020