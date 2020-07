Feikkiuutinen tähtäsi asevoimia vastaan

Liettuan ulkoministeriön mukaan maata vastaan on suunnattu jälleen uusi systemaattinen disinformaatiohyökkäys.

Valheellisen tiedon tarkoituksena oli heikentää luottamusta maan asevoimiin ja puolustuskykyyn.

Ulkoministeri Linas Linkevicius oli saanut sähköpostiviestin, jossa väitettiin Puolan pidättäneen vakoilusta epäillyn liettualaisupseerin.

– Tätä ei todellisuudessa tapahtunut. Pysykää valppaana, Liettuan ulkoministeriön viestintäosasto kirjoittaa Twitterissä.

Maan puolustusministeriön mukaan samaa väitettä oli levitetty eri uutismedioihin. Sähköpostiosoite muistutti Puolan turvallisuuspalvelun käyttämää tiliä, mutta itse viesti sisälsi kirjoitusvirheitä.

Disinformaatiokampanja on ajoittunut Baltian maiden miehityksen 80-vuotismuistopäivän tienoille. Yhdysvaltain ulkoministeri Sumner Welles tuomitsi Neuvostoliiton toimet 23. heinäkuuta 1940 julkaistussa julistuksessaan.

Yet another systemic disinformation attack aiming at discrediting Lithuania's military and defence system. LT FM @LinkeviciusL received an email containing fake info on detention of Lithuanian officer suspected of espionage in Poland. In reality, this never happened. Stay alert! pic.twitter.com/ntUUSxvgf4

— LT MFA StratCom (@LT_MFA_Stratcom) July 23, 2020