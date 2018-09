Entinen puolustusministeri Airiston Helmestä: Kapitalisti myy köyden, jolla hänet hirtetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Stefan Wallin päivittelee ratsatun venäläistaustaisen yrityksen tapausta.

Rkp:n kansanedustaja ja entinen puolustusministeri Stefan Wallin kirjoittaa Airiston Helmi Oy:sta sarkastisesti twitterissä.

– Kapitalistit tulevat myymään meille sen köyden jolla me heidät sitten hirtetään” (V.I Lenin). Niin. Kuulostaako ajankohtaiselta, Stefan Wallin kysyy.

Hän on ryydittänyt tviittiään hashtagilla #airistonhölmö. Wallin on jakanut myös kuvan Helsingin Sanomien kartasta. Siihen on merkitty Airiston Helmen ja sen taustalla olevan venäläisen liikemiehen omistukset Turun saaristossa. Omistuksiin kuuluu saaria ja kiinteistöjä strategisesti tärkeiden kauppamerenkulun väylien varrelta ja puolustusvoimien suoja-alueiden läheltä.

Wallin toteaa tviittinsä kommenttiketjussa olleensa mukana ajamassa lakiesitystä maakaupoista vuonna 2014. Hän sanoo toivovansa, että hallitus tekee asialle jotakin nopeasti.

Kokoomuksen kansanedustaja Timo Heinonen tviittaa nostaneensa ”ulkomaalaisten erikoiset maakaupat” esiin jo alkuvuonna 2009.

– Nyt viimein lähes kymmenen vuotta myöhemmin asiaan valmistellaan rajoittavaa lainsäädäntöä, Heinonen sanoo.

Kokoomuksen kansanedustaja Raija Vahasalo on jakanut Heinosen tviitin. Hän kysyy, tulisiko lakeja tehdessä suorittaa aina myös turvallisuuspoliittisten vaikutusten arviointi.

– Ehdottomasti ja kieltää sinisilmäisten niiden valmistelu ja käsittely, Timo Heinonen vastaa.

Poliittisen historian dosentti Erkka Railo kysyy, että kun nyt on herätty Venäjän vaikuttamiseen, arviodaanko Fennovoiman ydinvoimalahanketta uudelleen.

Airiston Helmi oli mediatietojen mukaan viikonloppuna huomiota herättäneen suuren viranomaisoperaation kohteena. Verkkouutiset kertoi asiasta ja Airiston Helmen taustoista tässä.

