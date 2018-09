Epäilyjä Venäjän kytköksestä – tällainen on poliisin suuroperaation kohde

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ratsattu yhtiö on tiettävästi ollut aiemmin huomion kohteena venäläisten Suomessa tekemien maakauppojen tiimoilta.

Keskusrikospoliisi on tehnyt lauantaina kotietsintöjä suuroperaatiossa Varsinais-Suomessa. Poliisin mukaan etsinnät liittyvät Verohallinnon kanssa tehtävään talousrikoksen esitutkintaan, jossa epäillään muun muassa törkeää rahanpesua ja törkeää veropetosta. Rahaa epäillään pestyn usean miljoonan euron edestä. Kaksi henkilöä on otettu kiinni.

– Kotietsinnät ovat tavallinen osa talousrikostutkintaa. Virka-apua on tarvittu kohteiden merellisen sijainnin ja lukumäärän vuoksi, sanoo rikostarkastaja Markku Ranta-aho poliisin tiedotteessa.

Ranta-ahon mukaan osakeyhtiön omistus on toisessa EU-maassa, ja kuulustelluissa on useamman kuin yhden maan kansalaisia.

Turun Sanomien havaintojen mukaan kohteena on ollut Paraisilla sijaitseva Airiston Helmi Oy, jonka kiinteistön edessä on nähty neljä pakettiautollista kommandopipoisia poliiseja. Yhtiö on ollut julkisuudessa aiemmin esillä venäläisten Suomessa tekemien maakauppojen tiimoilta jo kaksi vuotta sitten, jolloin myös Suojelupoliisi varoitti maakaupoista, joissa ei näyttäisi olevan liiketaloudellista tai kiinteistön tavanomaiseen käyttöarvoon liittyvää logiikkaa.

Venäläistaustainen suomalaisyhtiö Airiston Helmi oli jo tuolloin hankkinut kymmenen vuoden aikana saaria säännönmukaisesti kaikkien saaristosta avomerelle johtavien syväväylien varrelta. Niiltä kyettäisiin tarkkailemaan ja tarvittaessa estämään kaikki meriliikenne Naantalin ja Turun satamiin.

Yhtiö on myös ostanut merivoimien vanhaa aluskalustoa ja vaatimuksista huolimatta ainakin aiemmin jättänyt muuttamatta alusten nimiä ja värejä. Venäläisomisteiset alukset ovat kulkeneet Suomen puolustusvoimien tunnusten alla.

Myös säännöllinen helikopteriliikenne yhtiön omistamille saarille on herättänyt huomiota. Ylen mukaan yhtiön kiinteistölle oli vuonna 2013 myönnetty laskeutumispaikkalupa Moskovassa asuvan omistajan yksityisen ja tilapäisen lentotoiminnan käyttöön. Yhtiön omistama helikopteri on kuitenkin rekisteröity Latviaan, mistä se on merivartioston oletetuksen mukaan liikennöinyt Paraisille Schengen-alueen sisäisenä liikenteenä.