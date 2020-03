Euroopassa yli 22000 koronakuolemaa

Koronavirus on surmannut Euroopassa noin kaksi kolmasosaa kaikista menehtyneistä.

Johns Hopkins -yliopiston mukaan Euroopassa on kuollut koronavirukseen yli 22 000 ihmistä. Koko maailmassa menehtyneitä on noin 34 000.

Tartuntoja on nyt maailmanlaajuisesti yli 723 000, joista Euroopassa noin 358 000.

Eniten kuolonuhreja koronaepidemia on vaatinut Italiassa, 10 779. Tilanne on pahentunut Espanjassa, missä kuolonuhreja on 6 803.

Ranskassa kuolleita on 2 611. Iranissa koronauhrien määrä on myös yli 2 600.

Yhdysvalloissa varmistettuja tartuntoja on jo yli 143 000 ja yli 2 500 on kuollut.

Saksassa tartuntoja on yli 62 000 ja 541 on menehtynyt.

Britanniassa tartuntoja on noin 20 000, mutta menehtyneiden määrä on jo yli 1 200. Myös Alankomaissa kuolleisuus on korkeahko, sillä maassa on todettu noin 11 000 tartuntaa ja kuolleita on jo lähes 800.

Suomessa tartuntoja on Johns Hopkins -yliopiston mukaan 1 241 ja 11 on menehtynyt.