Etelä-Afrikasta Suomeen lentänyt haukka puhuttaa maailmalla

GPS-seurantalaitteella varustettu naispuolinen haukka puhuttaa twitterissä ja Redditissä. Haukan todettiin lentäneen muuttomatkan Etelä-Afrikasta Suomeen.

42 vuorokautta kestänyt lento tarkoitti keskimäärin 230 kilometrin päivämatkoja ja yhteensä 10 000 kilometrin lentoa.

– Mitä sinä olet saavuttanut viimeisen 42 vuorokauden aikana, alla oleva maantieteilijä-twiittaaja kysyy.

Haukan kartta näyttää lennon sujuneen lähes suoraan, paikoin merten rantaviivaa seuraten ja Itä-Euroopan maiden yli.

