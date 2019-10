Emma Kari: Liikenne sähköistettävä

Vihreiden Emma Kari korostaa, että hallitusohjelmassa on sovittu hiilineutraalista Suomesta.

Vihreän eduskuntaryhmän puheenjohtaja Emma Kari arvostelee keskustalaisten Ari Torniaisen ja Markus Lohen kritiikkiä, josta Verkkouutiset on uutisoinut tässä. Keskustalaisedustajat kritisoivat ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) esitystä sähköautojen latauslaista koko maata koskevista taloudellisesti kohtuuttomista kustannuksista.

– Ilmastonmuutoksen torjuminen on tämän hallituksen suuri tehtävä ja me teemme kaikkemme, jotta Suomi on hiilineutraali vuonna 2035. Hallitusohjelmassa on myös sitouduttu liikenteen päästöjen vähintään puolittamiseen vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Henkilöliikenteen sähköistäminen on keskeinen tapa saavuttaa nämä tavoitteet. Myös EU-direktiivit velvoittavat latauspisteiden lisäämiseen. Haluaako keskusta todella nyt ilmoittaa, että sähköisen liikenteen edistäminen ei kelpaakaan? Kari penää.

– Hallitusohjelmassa on sitouduttu hiilineutraaliin Suomeen vuonna 2035. Tämä ei onnistu ilman päästövähennyksiä jokaisella sektorilla. Liikenteen osalta tarvitaan sekä liikenteen sähköistämistä että myös muita ratkaisuja, kuten joukkoliikenteen parantamista ja kestäviä biopolttoaineita. On kummallista asettua poikkiteloin jo ennen kuin lausunnot luonnoksesta on saatu, Kari sanoo.

Kari ei ymmärrä Torniaisen kritiikkiä yhden energialähteen eli sähkön suosimisesta.

– Toivoisin, että edustajakollegat perehtyisivät hallitusohjelmaan ja hallituksen talousarvioesitykseen hiukan tarkemmin. Jo ensi vuonna lähtee liikkeelle merkittäviä panostuksia myös biokaasuun, Kari sanoo.