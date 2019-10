Keskustasta tyrmäys sähköautojen latauslaille

Kansanedustajat eivät hyväksy ympäristöministerin esitystä sähköautojen latauslaista.

Eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunnan varapuheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) sekä keskustan talouspoliittisen työryhmän puheenjohtaja, kansanedustaja Markus Lohi toteavat, ettei keskusta ei hyväksy parhaillaan lausuntokierroksella olevaa ympäristöministeri Krista Mikkosen (vihr.) esitystä sähköajoneuvojen latausvalmiuksista ja latauspisteiden rakentamisesta.

– Lausunnoilla olevaan esitykseen sisältyvät kustannusarviot on laskettu reippaasti alakanttiin, aikataulu on liian kireä ja velvoitetta on ylimitoitettu tuntuvasti. Esitys menee reippaasti sen yli mitä pohjana oleva EU-direktiivi vaatii, he toteavat.

Ympäristöministeriön esittämät kansalliset lisävaatimukset olisivat keskustakaksikon mukaan kohtuuttomia niin kotitalouksien, yritysten kuin kuntakentänkin kannalta

Torniainen myös muistuttaa, että vaihtoehtoisia ympäristöystävällisiä polttoaineratkaisuja kehitetään jatkuvasti, eikä sähkö ole ainoa vaihtoehto. Yhden energialähteen suosiminen tuntuu nurinkuriselta.

– Perinteisesti polttoaineen jakelupisteet ovat syntyneet Suomeen markkinaehtoisesti, ei pakkoa käyttäen. Kaava on yksinkertainen: se, joka käyttää, maksaa. Nyt uhkaa käydä niin, että kaikki maksavat, muttei juuri kukaan käytä.

Esityksen vaikutusarvioissa puhutaan 1 100-2 300 euron investointitarpeesta latauspistettä kohti, mutta käytäntö on osoittanut, että todelliset kustannukset saattavat olla jopa 5 000 euroa.

Lohen mukaan rakentaisimme latauspaikkoja sähköautoille, joita ei vielä ole.

– Pelkästään elinkeinoelämän näkökulmasta kyseessä olisi satojen miljoonien hukkainvestointi. Investoinnit tehtäisiin täysin väärässä mittakaavassa ja käyttäjien kannalta myös vääriin paikkoihin. Tutkimustieto myös osoittaa, että käytössä olevien sähköautojenkin latauksista peräti 80-90 prosenttia tehdään kotona.

Mikkosen esityksestä on poistettu jopa pk-yrityksiä koskeva poikkeus, mutta on tärkeä huomata, että miljoonainvestoinnit koskettavat koko elinkeinoelämän kenttää aina kyläkirpputorista suurten ketjujen miljoonainvestointitarpeisiin.

– Jokainen voi miettiä, onko kohtuullista syöstä yrityksiä taloudelliseen ahdinkoon pihalla käyttämättömänä seisovan lataustolpan takia? Kauppakorkeakoulun johdantokurssi alkaa kysynnän ja asiakastarpeiden ymmärtämisen korostamisella. Yritys kyllä investoi, kun tarvetta löytyy, Torniainen huomauttaa.

Esitys asettaa kohtuuttomia velvoitteita myös yksityisille taloyhtiöille ja on voimakkaasti ristiriidassa esimerkiksi kohtuuhintaisen asuntotuotannon edistämisen kanssa

Lohi ja Torniainen toivovatkin, että ministeri Mikkonen kuuntelee herkällä korvalla esityksen saamaa lausuntopalautetta ja valmistelee tämän jälkeen esityksen uudestaan.

– Mitään syytä direktiivin velvoitteiden kansalliseen ylittämiseen ei ole, he muistuttavat.

