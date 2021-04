”Eikö olisi tarpeen tehdä VTV:stä ulkoinen tarkastus”

Selvitys selkeyttäisi keskustelua, uskoo Tilastokeskuksen pääjohtaja.

Valtiontalouden tarkastusviraston tilanteesta olisi syytä tehdä ulkoinen tarkastus, arvelee Tilastokeskuksen pääjohtaja Markus Sovala.

Valtiontalouden tarkastusvirasto on ollut viime aikoina runsaasti otsikoissa. Keskustelua on herättänyt etenkin VTV:n pääjohtajan Tytti Yli-Viikarin rahankäyttö, mutta myös viraston kehitys Yli-Viikarin alaisuudessa on puhututtanut, sillä mediatietojen mukaan tarkastustoiminta on nykyisen pääjohtajan aikana ajettu alas.

Tilastokeskuksen Sovalan mukaan tarkastus voisi selkeyttää sekavaa keskustelua.

– Eikö olisi fiksua tehdä VTV:stä ulkoinen tarkastus (eri tehtävät, suoriutuminen, resurssit, johtaminen, jne. ). Nyt keskustelussa menee sekaisin johdon yksittäiset teot, laitoksen strategia ja sen toteuttaminen. Kaikissa voi olla ongelmia tai sitten ei, Sovala kirjoitti Twitterissä lauantaina.

Sovala aloitti Tilastokeskuksen johdossa maaliskuussa. Tätä ennen hän on työskennellyt muun muassa valtiovarainministeriön korkeana virkamiehenä.

Eikö olisi fiksua tehdä @VTV_fi:stä ulkoinen tarkastus (eri tehtävät, suoriutuminen, resurssit, johtaminen, jne. ). Nyt keskustelussa menee sekaisin johdon yksittäiset teot, laitoksen strategia ja sen toteuttaminen. Kaikissa voi olla ongelmia tai sitten ei. @AnuVehvilainen — Markus Sovala (@MarkusSovala) April 3, 2021