Donald Trump: Yhteistyötä Venäjän kanssa ei ollut

– Minkäänlaista yhteistyötä (Venäjän kanssa) ei ollut. Kaikki tietävät sen, Yhdysvaltain presidentti Donald Trump vastasi mediakysymykseen lehdistötilaisuudessa Helsingissä.

Trumpin mukaan Robert Muellerin johtamalla Venäjä-tutkinnalla on ollut negatiivisia vaikutuksia Yhdysvaltojen ja Venäjän suhteisiin. Presidentti kutsui tutkintaa naurettavaksi.

– En edes tuntenut presidentti Putinia tuolloin. Ei olisi ollut ketään kenen kanssa tehdä yhteistyötä, Trump sanoi.

– Meillä oli loistava kampanja. Siksi olen presidentti.

Donald Trump sanoi lehdistötilaisuuden puheenvuorossaan ottaneensa Venäjän vaalivaikuttamisen esiin neuvotteluissa Putinin kanssa.

– Tämä oli parasta ottaa esiin henkilökohtaisesti. Putin tuntee asiasta vahvasti ja hänellä on siitä mielenkiintoinen idea, hän sanoi.

Trump ei avannut asiaa enempää.

Vladimir Putin kiisti vaaleihin sekaantumisen jyrkästi.

– Niin kutsutun sekaantumisen osalta – minun on toistettava se mitä olen monesti sanonut. Venäjä ei ole koskaan eikä tule koskaan sekaantumaan yhdysvaltojen sisäisiin asioihin kuten vaaleihin, Putin totesi.

Venäjän presidentti tarjosi Yhdysvalloille yhteistyötä tällaisten asioiden selvittämisessä.

Russian President Vladimir Putin presents a soccer ball to President Trump to recognize the United States co-hosting the World Cup in 2026.

President Trump then bounced the ball to first lady Melania Trump. https://t.co/YsJbL4jucE pic.twitter.com/kRzomhbNtg

— CNN (@CNN) July 16, 2018