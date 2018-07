”Venäjän ja USA:n suhde muuttui neljä tuntia sitten”

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Venäjän presidentti Vladimir Putinin tapaaminen Helsingissä huipentui presidenttien yhteiseen lehdistötilaisuuteen Presidentinlinnan Valtiosalissa.

Presidentti Putin avasi tilaisuuden kiittämällä Trumpia asiallisesta tapaamisesta.

– Voimme kutsua tätä menestykseksi, Putin sanoi.

Vladimir Putin toivoi Yhdysvaltojen ja Venäjän voivan löytää lisää yhteistyön paikkoja. Hän ehdotti muun muassa yhteisen terrorisminvastaisen työn käynnistämisestä.

Putin nosti Syyrian esiin esimerkkinä paikasta, jossa Yhdysvallat ja Venäjä voisivat tehdä yhteistyötä. Hän korosti maiden asevoimien kyenneen jo kriisin aikana koordinoimaan toimintaansa yhdessä. Putinin mukaan presidentti Trump kiinnitti Syyriassa erityisesti huomiota Israelin ja Syyrian välisen tilanteen parantamiseen ja Israelin turvallisuuteen.

Putin vastasi myös jatkuviin syytöksiin Venäjän sekaantumisesta Yhdysvaltojen presidentinvaaleihin.

– Niin kutsutun sekaantumisen osalta – minun on toistettava se mitä olen monesti sanonut. Venäjä ei ole koskaan eikä tule koskaan sekaantumaan yhdysvaltojen sisäisiin asioihin kuten vaaleihin, Putin totesi.

Venäjän presidentti tarjosi Yhdysvalloille yhteistyötä tällaisten asioiden selvittämisessä.

Putin kiitti lopuksi Suomea järjestelyistä.

Donald Trump korosti omassa puheenvuorossaan jatkaneensa Yhdysvaltain pitkäaikaista diplomatian perinnettä tapaamalla Venäjän presidentin vaikeiden suhteiden aikana. Myös Trump kiitti Suomea ja tasavallan presidentti Sauli Niinistöä onnistuneista järjestelyistä.

– Käsittelimme paljon tärkeitä asioita. Dialogi oli avointa ja tapaaminen meni todella hyvin, Trump totesi.

– Erimielisyytemme tunnetaan, ja keskustelimme niistä pitkään, hän jatkoi.

Mikäli Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset ongelmat halutaan ratkaista, on Donald Trumpin mukaan löydettävä yhteisiä intressejä, joiden kohdalla yhteistyötä voidaan tehdä.

Trump korosti puheenvuorossaan vuoropuhelun tärkeyttä. Hänen mukaansa mikään ei olisi ollut poliittisesti niin helppoa kuin olla tapaamatta Vladimir Putinia.

– Olemme nähneet mitä käy, kun diplomatia jätetään pöydälle, presidentti huomautti.

– Yhdysvaltain ja Venäjän suhde ei ole koskaan ollut niin huono kuin nyt. Mutta se muuttui neljä tuntia sitten, Trump sanoi.

Donald Trump sanoi ottaneensa vaalivaikuttamisen esiin keskustelussaan Putinin kanssa.

– Tämä oli parasta otta esiin henkilökohtaisesti. Putin tuntee asiasta vahvasti ja hänellä on siitä mielenkiintoinen idea, hän sanoi.

Trump ei avannut Putinin ehdotusta tämän enempää.

Hänen mukaansa mahdollisia yhteistyön paikkoja Venäjän kanssa voisi löytyä terrorisminvastaisesta työstä ja ydinaseiden leviämisen estämisestä. Trumpin mukaan Putin lupasi auttaa Yhdysvaltoja Pohjois-Korean ydinasetilanteen ratkaisemisessa.

Trump ja Putin keskustelivat ilman avustajia vain tulkkien läsnä ollessa kahden tunnin ajan Presidentinlinnan Goottilaisessa salissa. Sen jälkeen huipputapaaminen jatkui laajemman kokoonpanon työlounaalla.

Presidentti Trump listasi ennen tapaamisen alkua mahdollisiksi keskustelun aiheiksi muun muassa kauppa-asiat, ydinaseet ja Kiinan. Vähäsanaisempi Putin tyytyi toteamaan, että nyt on aika keskustella Venäjän ja Yhdysvaltain välisistä suhteista sekä kipupisteistä ympäri maailmaa.

President Trump Holds a Joint Press Conference with the President of the Russian Federation https://t.co/lwMZX6vxGZ

— The White House (@WhiteHouse) July 16, 2018