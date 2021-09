Diplomaatti huolissaan: Lännen yhtenäisyys vaatii nyt työtä

Lännen yhtenäisyyden säilyttäminen tulee vaatimaan paljon työtä, arvioi Saksan Britannian-lähettiläs Andreas Michaelis. Diplomaatti viittaa etenkin länsivaltojen välejä raastavaan Aukus-kiistaan. Ranska on reagoinut jyrkästi Yhdysvaltojen, Britannian ja Australian muodostamaan Aukus-turvallisuussopimukseen kutsumalla suurlähettiläänsä pois kyseisistä maista.

Asiantuntijan mukaan Ranska kokee liittolaistensa tekemän sopimuksen ”petoksena”. Australia perui uuden sopimuksen myötä suunnitellun sukellusvenekaupan Ranskan kanssa.

Saksalaisdiplomaatti Michaelis pitää Saksan roolia kiistan selvittämisessä ja lännen yhtenäisyyden paikkaamisessa tärkeänä. Saksalaiset valitsevat syyskuun liittopäivävaaleissa seuraajan pitkäaikaiselle liittokansleri Angela Merkelille.

–Saksan uusi hallitus tulee saamaan heti agendalleen tärkeitä strategisia keskusteluja. AUKUS-väittely on esimerkki tästä. Saksa on aina pyrkinyt lännen yhtenäisyyteen, siitä tuli kylmän sodan aikana osa DNA:tamme.

– Tämä yhtenäisyys tulee vaatimaan paljon työtä, Michaelis toteaa Twitterissä.

Michaelis on pitkän linjan diplomaatti, ja hän on aikaisemmin toiminut Saksan ulkoministeriön valtiosihteerinä.

The new 🇩🇪 government to be elected on 26/9 will be faced with important strategic discussions. The AUKUS debate illustrates this vividly. 🇩🇪 has always aimed for coherence&unity of the West. It became part of our DNA during the Cold War. This unity will require a lot of effort. https://t.co/nmNEwk6hYP

— Andreas Michaelis (@GermanAmbUK) September 18, 2021