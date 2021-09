Asiantuntija: Ranska pitää Nato-kumppaneidensa toimintaa petoksena

Suurlähettiläiden poisvetäminen USA:sta ja Australiasta liittyy peruttuun asekauppaan.

Ranskan päätös vetää pois suurlähettiläänsä Yhdysvalloista ja Australiasta on Britannian entisen Ranskan suurlähettilään Peter Rickettsin mukaan vain jäävuoren huippu, kertoo The Guardian. Ranska on syyttänyt Yhdyvaltoja, Australiaa ja Britanniaa salakähmäisestä toiminnasta, joka on pettänyt ja nöyryyttänyt Ranskaa.

Taustalla on vuonna 2016 solmittu noin 56 miljardin euron sukellusvenekauppa, jonka Australia perui yllättäen samalla kun ilmoitti tekevänsä hankinnan Yhdysvalloista ja Britanniasta. Hanketta olivat varjostaneet myös kustannusten kasvu, viivästykset ja suunnittelumuutokset.

– Ranskassa tämä koetaan syvästi petoksena, koska kyse ei ollut vain asekaupasta, vaan myös strategisen kumppanuuden muodostamisesta, jonka Australia on nyt heittänyt menemään neuvotellessaan Ranskan selän takana Nato-kumppaniensa Yhdysvaltain ja Britannian kanssa korvatakseen sen aivan uudella sopimuksella, Ricketts sanoo.

Hänen mukaansa tapahtunut näyttää Ranskassa täydelliseltä luottamuksen romahtamiselta liittoutuneiden kesken ja herättää epäilyksiä Naton merkityksestä. Ricketts epäilee että toimien vaikutuksia ja sitä millaisena nöyryytyksenä ja petoksena tämä Ranskassa koettaisiin on aliarvioitu.

– Britannia tarvitsee toimivan puolustusliiton, hän muistuttaa.