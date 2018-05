Damaskos on nyt kokonaan Syyrian joukkojen hallussa

Syyrian pääkaupunki Damaskos on ensimmäistä kertaa seitsemään vuoteen kokonaan hallituksen joukkojen hallussa.

Syyrian johtaja Bashar al-Assadin asevoimat kertovat vallanneensa kaupungin eteläpuolella sijainneet viimeiset kapinallispesäkkeet. Radio Free Europen mukaan hallituksen joukot heiluttivat lippuja raunioiden katoilla Jarmukissa.

Palestiinalaisten pakolaisleirinä toiminut alue oli pitkään ISIS-järjestön taistelijoiden hallussa.

Syyrian hallitus aloitti keväällä uuden hyökkäyksen, jonka yhteydessä Jarmukia pommitettiin massiivisesti tykistöllä ja lentokoneilla. Myös Venäjän ilmavoimat osallistui ilmaiskuihin.

ISIS-taistelijoiden rippeiden kerrottiin suostuneen sopimukseen, jonka nojalla heidät on määrä kuljettaa Itä-Syyriaan. Taistelijat viedään todennäköisesti Deir ez Zorin maakuntaan, joka on viimeisiä jihadistien hallitsemia alueita.

Myös siviilejä evakuoitiin alueelta ennen viimeistä hyökkäystä.

YK totesi huhtikuussa Jarmukin muuttuneen ”kuolemanleiriksi” kiivaiden taisteluiden vuoksi.

#Pt. Photo showing busses parked on 30th Street of #Yarmouk Camp waiting for deal to evacuate #ISIS fighters from S. #Damascus. No move so far. https://t.co/mPMmNCWwKz pic.twitter.com/BM91fYPhtM

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 20, 2018