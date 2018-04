Jättihyökkäys Syyriassa: Jihadisteja moukaroitiin seitsemän tuntia

Syyrian hallitus jatkaa noin viikon kestänyttä hyökkäystään pääkaupunki Damaskoksen eteläpuolella. Viime aikoina taistelut ovat keskittyneet erityisesti Jarmukin pakolaisleirin suuntaan.

Syyrian johtajan Bashar al-Assadin joukkojen kerrotaan pommittaneen kapinallisten asemia tykistöllä ja ilmaiskuilla seitsemän tuntia putkeen perjantain aikana.

Taistelut kiihtyivät viime viikolla sen jälkeen, kun Venäjän johtamat neuvottelut kapinallistaistelijoiden evakuoimisesta Itä-Syyriaan epäonnistuivat.

YK:n mukaan leiri on ”muuttunut kuolemanleiriksi” intensiivisten taisteluiden vuoksi. Yli viidentuhannen siviilin arvioidaan paenneen alueelta.

– Tilanne on sanoinkuvaamattoman brutaali alueen siviileille, YK:n pakolaisjärjestö UNRWA:n tiedottaja Christopher Gunness toteaa.

Moni joutuu nukkumaan kaduilla rakennusten kärsimien vaurioiden vuoksi.

– Ei sairaaloita, ei lääkäreitä, ei huoltotarvikkeita. Alue on lähes tyhjä, paikallinen asukas kertoo Al-Jazeeralle.

Viime torstaina julkaistussa, alueella kuvatussa videossa näkyy myös al-Assadin puolella taistelevia palestiinalaistaistelijoita.

Palestiinalaisille rakennetulla leirillä asui ennen Syyrian sisällissotaa yli 150 000 henkeä, mutta määrä on romahtanut viime vuosina noin kymmenesosaan alkuperäisestä. ISIS valtasi alueen vuonna 2015 Vapaan Syyrian armeijalta.

Hallitus on käyttänyt Damaskoksen eteläpuolella käytyjen taisteluiden tukena myös 1970-luvulla Neuvostoliitossa suunniteltua UR-77 Meteorit -miinanraivausvaunua.

Meteorit ampuu toisiinsa liitetyistä räjähdysainepanoksista koostuvan ammuksen, jonka alkuperäinen tarkoitus on räjäyttää kulkuväyliä miinakenttiin.

Ajoneuvoa on käytetty myös asutuskeskustaistelussa, sillä massiivisen räjähdyksen aiheuttama paineaalto voi myös tuhota kerralla kokonaisia katuja. Aseen käyttöä tähän tarkoitukseen on pidetty epäinhimillisenä sen aiheuttamien siviiliuhrien vuoksi.

#Syria #Damascus #SouthernDamascus #SouthDamascus 7 Straight Hours of constant bombardment on #ISIS #Daesh held Hajar al-Aswad & Yarmouk Camp & Qadam pic.twitter.com/mKYjL7zVBk

#Pt . First video showing clashes tonight btwn pro-Assad Palestinians (Free Palestine Movement) and #ISIS in #Yarmouk Camp in S. #Damascus . https://t.co/tkZ2BukMRX pic.twitter.com/MWl5EqGXUj

S. #Damascus: must see footage showing intense bombardment on #Yarmouk Camp & Hajr Aswad on 1st day of Offensive vs #ISIS. https://t.co/hcrhsaXp5o pic.twitter.com/3vVWL4vUzB

— Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) April 20, 2018