Britanniassa äänestetään pääministerin luottamuksesta

Britannian konservatiivipuolue aikoo äänestää keskiviikkoiltana pääministeri Theresa Mayn luottamuksesta. BBC:n mukaan Mayn haastamiseksi vaadittavat 48 allekirjoitusta on saatu kerättyä.

Pääministeri ilmoitti virka-asuntonsa edustalla taistelevansa kaikin voimin epäluottamuslausetta vastaan.

Konservatiivipuolueen sääntöjen mukaan puheenjohtajan asemasta pitää järjestää luottamusäänestys, jos 15 prosenttia puolueen 315 kansanedustajista niin vaatii. Vaatimus on toimitettava kirjeitse puoluejohdolle.

Häviö luottamusäänestyksessä johtaisi todennäköisesti nykyhallituksen kaatumiseen. Jos May voittaa äänestyksen, olisi hän seuraavan vuoden ajan suojassa vastaavilta toimenpiteiltä.

