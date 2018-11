Brittilähteet: Nimilista Theresa Mayn kaatamiseksi on saatu kokoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Luottamusäänestyksen järjestäminen ei ole vielä varmaa.

Konservatiivipuolue on saanut kokoon riittävän määrän kansanedustajia, jotta puolueen puheenjohtaja Theresa Mayn asemasta voidaan käydä luottamusäänestys. Asiasta kertovat yleisradioyhtiö BBC ja The Sun. Tieto on peräisin kansanedustaja Steve Bakerilta, joka kannattaa Britannian EU-eroa eli Brexitiä ja haluaa kaataa Mayn esittelemän EU-erosopimuksen.

Baker sanoo, että Mayn eroa vaatii vähintään 48 edustajaa, ja jonkin verran ylikin. Hän toteaa kuitenkin, ettei ole täysin varma asiasta, koska toisinaan edustajat eivät kerro tarkasti, mitä he todella ovat tehneet ja mitä eivät.

Konservatiivipuolueen sääntöjen mukaan puheenjohtajan asemasta pitää järjestää luottamusäänestys, jos 15 prosenttia puolueen kansanedustajista niin vaatii. Puolueella on 315 kansanedustajaa, joten vähintään 48:n edustajan vaatimus tarvitaan. Jokaisen pitää toimittaa vaatimus kirjeitse puoluejohdolle.

May toimii myös Britannian pääministerinä. Häviö puolueen luottamusäänestyksessä johtaisi todennäköisesti hallituksen kaatumiseen.

May koki torstaina takaiskuja, kun kaksi ministeriä ja kaksi apulaisministeriä erosi hallituksesta. Tänään perjantaina odotettiin ympäristöministeri Michael Goven eroilmoitusta, mutta hän ilmoittikin jäävänsä hallitukseen ja tukevansa Mayta.

Kuohunta Mayn ympärillä johtuu siitä, että hän esitteli keskiviikkona Brexit-erosopimuksen brittiparlamentille. Sopimusta vastustavat sekä useat Brexitin kannattajat että sen vastustajat.