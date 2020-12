AstraZenecan rokotteen ja Venäjän Sputnikin yhdistämistä selvitetään

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Rokotteiden yhdistämisestä etsitään uusia keinoja viruksen vastaiseen taistoon.

Hyviä tuloksia saavuttaneen koronarokotteen Oxfordin yliopiston kanssa kehittänyt AstraZeneca aloittaa yhteistyön Venäjän Sputnik-rokotteen luoneen Gamaleja-insituutin kanssa.

Lääkeyhtiön tiedotteen mukaan hankkeen ideana on tutkia voitaisiinko molemmat adenovirusvektoripohjaiset rokotteet yhdistää.

Rokotteita tarvitaan usein kaksi annosta. Vastetta vahvistava toinen annos voidaan kuitenkin yhtiön mukaan teoriassa myös antaa eri rokotteella, joka kohdistuu samaan taudinaiheuttajaan.

– Eri koronarokotteiden yhdistämisestä voi olla apua suojan tai rokotteiden saatavuuden parantamiseen. Tämän takia on tärkeää selvittää eri rokoteyhdistelmiä, jotta rokotusohjelmista voidaan tehdä joustavampia antamalla lääkäreille enemmän valinnanvaraa rokotuksissa, yhtiön tiedotteessa todetaan.

AstraZenecan mukaan on todennäköistä, että rokotteiden yhdistely voi johtaa parempaan immuniteettiin pitkällä aikavälillä.

Britanniassa aiotaan puolestaan aloittaa kliininen koe, jossa adenovirusvektorirokotetta yhdistetään mRNA-teknologiaan perustuviin rokotteisiin.

Pfizerin ja BioNtechin, Modernan sekä AstraZenecan ja Oxfordin yliopiston rokotteet ovat ehtineet pisimmälle hyväksyntäprosesseissa. Niille kaikille on povattu pikaista hyväksyntää EU:ssa ja Yhdysvalloissa. Niistä ainakin kahden ensimmäisen uskotaan saavan hyväksynnän vielä tämän vuoden aikana.

Pfizerin ja Modernan rokotteet perustuvat uuteen mRNA-tekniikkaan ja niiden on todettu kliinisissä kokeissa antavan 95 ja 94,5 prosentin suojan virukselta. AstraZenecan adenovirusvektorirokotteella on puolestaan saavutettu 70 prosentin suoja. Britannia on jo aloittanut rokotukset Pfizerin rokotteella.

Venäjä kehitti kiistellyn Sputnik-rokotteensa pikavauhtia ja hyväksyi sen rajattuun käyttöön jo elokuussa. Nopeaa hyväksymistä on arvosteltu. Ensimmäiset joukkorokotukset aloitettiin Venäjällä viikonvaihteessa. Rokotteen saavat ensimmäisinä alle 60-vuotiaat lääkärit ja hoitajat sekä opettajat ja sosiaalityöntekijät.