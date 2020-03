Antti Rinne kannattaa eurobondeja – hallitus vastustaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

EU-sosiaalidemokraatit haluavat ottaa yhteistä velkaa.

SDP:n puheenjohtaja ja Suomen entinen pääministeri Antti Rinne kannattaa euroalueen yhteisiä velkakirjoja eli niin sanottuja eurobondeja. Hän on viime viikolla allekirjoittanut EU:n sosiaalidemokraattien vaatimuksen eurobondien perustamiseksi.

Vaatimuksella on 30 allekirjoittajaa eri EU-maiden sosiaalidemokraattipuolueista. Tekstin on laatinut EU:n sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Sergei Stanishev.

EU-demarit toteavat, että koronakriisin jälkeen ei voida jatkaa ”kuin mitään ei olisi tapahtunut”. Heidän mielestään EU:n pitää luopua vakaus- ja kasvusopimuksesta, jossa rajoitetaan valtioiden velkaantumista.

– Toipumisen rahoittamiseksi on pidettävä kiinni ”whatever it takes” -lähestymistavasta. Eurobondien käyttöönotto on käytännöllisin tapa rahoittaa Euroopan pitkän aikavälin toipuminen matalin kustannuksin, Stanishevin vaatimuksessa todetaan.

Eurobondi tarkoittaa euromaiden yhteistä joukkovelkakirjaa. Lainaa ottavat euromaat yhdessä ja yhdessä ne myös maksavat lainan takaisin. Eurobondien käyttöönotosta on kiistelty vuosien ajan. Karkeasti jaotellen Pohjois-Euroopassa niitä vastustetaan ja etelässä kannatetaan. Vastustuksen syynä on huoli siitä, että vähävelkaiset joutuisivat maksamaan runsasvelkaisten lainoja.

Suomi on vastustanut eurobondeja. Viimeksi viime viikolla valtiovarainministeri Katri Kulmuni (kesk.) totesi, että yhteisvastuullista velkaa ei pitäisi lisätä kriisien varjolla.

Yhdeksän euromaata esitti viime viikolla eurobondien käyttöönottoa koronakriisin vuoksi. Vaatimuksen allekirjoittivat Ranska, Italia, Espanja, Belgia, Kreikka, Irlanti, Luxemburg, Portugali ja Slovenia.